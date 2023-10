La explosiva revelación de Cinthia Fernández sobre Sofía Clérici: ¿Es verdad...?"

Hace unos días la panelista se tomó unas mini vacaciones en Brasil con sus tres hijas. A su regreso, y tras haber compartido algunas postales de las vacaciones en sus redes sociales, la mediática se encontró con una contundente observación que no le cayó nada bien y no dudó en responder con sus emociones a flor de piel.

“¿Vivís llorando que no llegás a fin de mes y te vas de vacaciones en septiembre y no justamente a Necochea o a Mar Azul?”, la criticó frontal un usuario de Twitter. Furiosa, Fernández le respondió: "Porque laburo y gasto la plata en lo que quiero. Pedir la cuota alimentaria, que es de mis hijas, no es llorar, es un derecho. Pelot...”.

Yanina Latorre arremetió contra Martín Insaurralde y Sofía Clérici tras el escándalo del yate: "Ella es..."

Yanina Latorre, desde sus redes sociales, criticó al exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y a la modelo Sofía Clérici tras el escánsalo por las fotos en un yate en Marbella. "Ella es tan cómplice como él", afirmó la panelista de LAM (América TV).

"Dejen de defender a la niña vendedora de Insaurralde. Ella es tan cómplice como él. Lo guardaste, lo grabaste... sabías que no estaba bien todo, sabías que en algún momento te la ibas a cobrar. Son profesionales, ellas van, garc..., lo guardan unos años y en el momento menos pensado van y venden el material. De manual", comenzó diciendo la rubia en su primera historia de Instagram.

"Hoy escuchaba que decían 'el error de Insaurralde'. ¿Qué error? Impunidad, obscenidad. Burlarse de nosotros... esa vida, ese gasto... que asqueroso, que atrevido, que turro malparido. Ahora todos le pegan... ¿por qué no le pegaban antes? Para mí es una opereta de su propio riñón, se lo querían sacar de encima", lanzó contra el exintendente de Lomas de Zamora.

Después, Yanina volvió a disparar contra Clérici: "Estas hijas de pu.. van con tipos que afanan en el gobierno y ellas se llenan de cosas. Si ella se lo ganó como sea, a mí me chupa tres hue..., pero que no sea con la nuestra. No quiero mantener tatuadas, emprendimientos de ropa interior...".

