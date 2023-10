Los exorbitantes precios de los regalos que le hizo Martín Insaurralde a Sofía Clérici

cartera 1 LV.jpg

El siguiente bolso que mostró, también de Louis Vuitton, es de color blanco, con el logo de la marca, y vale 2540 dólares. También detalló que la modelo tiene dos carteras en ese modelo, pero la otra es en color marrón.

Otra de las carteras que le regaló Insaurralde a la modelo es de esa misma marca, en negro, y salió 3500 dólares. Después, la panelista mostró una de tamaño más chico, que se llama Petite Malle, con el clásico logo de Louis Vuitton, que cuesta 5700 dólares.

Yanina también exhibió otro bolso de esa marca de lujo y reveló que vale 3800 dólares. "Esta es la que se puso de moda el año pasado", comentó.

Además, mostró una imagen de una cartera de la marca Chanel en forma de corazón, en color blanco, y dijo que vale 7000 dólares.

Más tarde, la panelista reveló el valor de las diferentes joyas que le regaló el exintendente de Lomas de Zamora a la modelo. "Este es un reloj Rolex. Tiene la la virolita con brillantes, es combinado con oro rosa, y el fondo que se llama fondo floral es uno de los fondos más caros que tiene Rolex", detalló. El lujoso reloj vale 17 mil dólares.

Por otro lado, en el ciclo conducido por Ángel de Brito, mostraron un anillo de Bvlgari. "Es el último anillo de Bvlgari, es de oro, tiene como unos piquitos y los dos costaditos tienen diamantes. Yo lo tengo sin brillantes", reveló Yanina. "Sale 10700 euros", acotó. También contó que la modelo tiene unas esclavas de Cartier que valen 12900 euros. "Esta chica tiene de todo vendiendo bombachas y corpiños", ironizó Latorre.

"Eso es lo que ella mostró", afirmó Yanina. "Qué doloroso es todo esto. Hay gente que no tiene para comer", expresó Nazarena Vélez. "Todo esto indigna", agregó Yanina.

El particular detalle íntimo que delató a Sofía Clérici y Martín Insaurralde

Hace varios días Sofia Clérici está en el ojo de la tormenta luego de que se hiciera público el lujoso viaje que realizó con el político, Martín Insaurralde. Incluso, el escándalo alcanzó tal magnitud que el funcionario presentó la renuncia como Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

A medida que corren las horas, cada vez salen a luz más detalles acerca del vínculo entre ambos. Y en esta ocasión, fue la conductora de Intrusos (América), Flor de la V, quién reveló un importante dato sobre el tema.

“Ella me escribió a mi hace un tiempo. Esto se lo pregunté hace seis meses, porque yo ya tenía información y hablé de nuevo el fin de semana. Hablé el sábado y me dice 'acá esta la confirmación de lo que vos me preguntabas'", comenzó diciendo Flor.

Luego se centró en un particular detalle y amplió: “La clave de esta historia es el perfume. Un perfume como hilo conductor, porque como la vemos, Sofia es una chica bastante personal en todos los sentidos, en su look, en sus accesorios y en su perfume”.

“Es un perfume que es muy difícil de conseguir. Viste cuando vos entras a un lugar y el perfume te lleva automáticamente, identificas a esa persona con esa fragancia. Bueno, parece que el perfume de ella es muy persistente”, agregó y cerró: “Pegado en zonas íntimas... ¿entienden lo que les estoy diciendo?”