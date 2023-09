La explosiva revelación de Coti Romero sobre el sugestivo acercamiento entre Romina Uhrig y El Cone

"Nos metimos al baño de los hombres con Romi. Fuimos las dos porque había una fila larguísima en el de mujeres, nos miramos y nos mandamos. Nos hicimos la segunda... la pude conocer desde otro lado y me alegra mucho saber que es diferente de como yo pensaba", confió Coti en la transmisión virtual.

Embed

Claro que este comentario sorprendió a sus compañeros que no dudaron preguntarle por las recientes versiones de romance que surgieron entre la ex diputada y su ex novio Alexis Quiroga, de la que Juariu se hizo eco compartiendo en sus redes una postal donde se los ve de lejos abrazándose cariñosamente.

"Nah, todo bien con Romi. Ella está en pareja pero además, tiene una muy buena relación con el Cone pero no me molesta", reaccionó inmediatamente Romero descartando de plano cualquier tipo de acercamiento amoroso entre Romina y Alexis, remarcando incluso que Uhrig está en proceso de recomposición familiar con el padre de sus hijas, el ex intendente de Moreno Walter Festa.

Encuentro Romina Uhrig Alexis Quiroga - storie Juariu.jpg

Coti Romero dejó expuesto a Gastón Edul y reveló el picante gesto que tuvo con ella

Separada definitivamente del Cone Alexis Quiroga, los nuevos horizontes sentimentales de Coti Romero estarían enfocados hacia Gastón Edul, con quien comenzaron a vincularla desde hace algunas semanas. En medio de esta situación, anoche la correntina se refirió al periodista deportivo en el stream del Bailando 2023 (América TV) e hizo un reveladora declaración.

Todo empezó cuando Romero le contó a sus compañeros con una sonrisa de oreja a oreja que la habían nombrado en TyC Sports, canal en el que trabaja Edul. “Le dijeron a Gastón que aparecía hasta con Tinelli, y le dijeron ‘¿vos estás saliendo con Coti? y él dijo ‘no está lesionado’”, contó entre risas por la picardía del periodista para evadir la consulta.

En ese momento, una de sus compañeras preguntó : “¿Te tiene en mejores amigos?”. Y ante la afirmativa de la correntina, Cris Vanadía quiso saber: “¿Y qué sube Gastón Edul a mejores amigos?”.

Coti Romero Gastón Edul.jpeg

Allí Coti comenzó a mostrarle a sus compañeros las historias del periodista, aunque sin mostrarlas a cámara, cuando de pronto Yeyo de Gregorio le preguntó picante “¿Vos sentiste que alguna historia iba para vos?”, y detalló: “Porque viste que cuando te meten, si está pasando algo te menen a propósito, para mandarte algo a vos”.

Claro que Coti intentó evitar responder aduciendo que sería "re egocéntrica" si cree que algunas fotos están dirigidas a ella, mientras que en el stream deslizaron con picardía que “Quizás está ella sola en mejores amigos”. “No, no creo. Pero obviamente en algún momento pienso que puede ser” confió entonces la correntina y sobre las fotos que postea Edul reveló que no suele fotografiarse frente al espejo sino acostado mostrando la cara de costado.

Por último, la pregunta inevitable fue saber si Coti respondió algunas de las stories de Gastón. Pero la respuesta fue negativa por parte de la ex GH y aseguró que ella no tiene mejores amigos en esa sección de la red social por considerarlo una molestia.