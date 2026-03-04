El sugestivo posteo de Mauro Icardi con la China Suárez que haría estallar de furia a Wanda Nara

Pero hubo un detalle adicional que sumó tensión al asunto. El delantero optó por escribir su dedicatoria en italiano justo cuando Wanda Nara se encuentra instalada en su casa del Lago di Como, en Italia. Para muchos, esa coincidencia no fue casual y reforzó la teoría de que el mensaje la tendría a Wanda claramente como destinataria.

De esta manera, con una simple publicación, Mauro Icardi volvió a agitar el avispero mediático y dejó abierta la puerta a nuevas interpretaciones en una historia que, lejos de apagarse, suma capítulos día tras día.

IG Mauro Icardi con la China Suárez

De qué manera Wanda Nara chicaneó a Mauro Icardi desde Italia y a través de sus redes sociales

Instalada por estos días en Milán después de terminar con las grabaciones de MasterChef Celebrity, Wanda Nara volvió a convertirse en el centro de todas las miradas con un movimiento en redes que no pasó desapercibido. Desde Italia, y en medio de su distancia definitiva de Mauro Icardi, la empresaria compartió un mensaje que muchos leyeron como una señal directa hacia el futbolista.

La conductora de Telefe utilizó sus historias de Instagram para mostrar parte del proceso de reorganización de su casa en el país europeo. En la imagen se observaban distintos muebles y artículos de decoración que, según dejó entrever, ya no formarán parte de su vida cotidiana. Junto a la postal, escribió: “Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando”.

Si bien la publicación parecía una simple actualización doméstica, hubo un detalle que encendió las especulaciones. Entre los objetos que aparecían en la foto se distinguía el respaldo de una cama con las iniciales de ambos pintadas sobre fondo blanco. Ese elemento, cargado de historia compartida, fue el que despertó mayor interés y dio lugar a múltiples interpretaciones en redes sociales.

wanda nara tira cosas de icardi

Para muchos usuarios, la imagen no fue casual. El hecho de mostrar ese objeto en particular, en medio de un proceso de “limpieza” y renovación, fue entendido como un gesto simbólico respecto a su pasado con el delantero.

Como suele ocurrir, el tema saltó rápidamente a la pantalla chica. En DDM (América TV), el periodista Santiago Riva Roy puso el foco en el detalle y señaló: "Está tirando el acolchado con las iniciales de ella y Mauro".

La conversación siguió en el estudio y Franco Torchia, fiel a su estilo filoso, aportó una cuota de ironía al debate: "Es un lindo gesto humanitario. En este momento del mundo queda bárbara, tirando lo que media humanidad o más necesita".

Así, un simple posteo doméstico volvió a colocar a Wanda Nara en el centro de la escena mediática, demostrando que cada uno de sus movimientos —incluso los más cotidianos— puede convertirse en tema de análisis y debate público.