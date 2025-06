La famosa que rechazó tajante la propuesta de matrimonio de Benjamín Vicuña

En dicha secuencia, Benjamín Vicuña le dice a Lopilato con los anillos en mano y la música en vivo de César Banana Pueyrredón: "¿Me harías el honor de ser mi esposa?".

A lo que la actriz le responde negativamente por una oferta laboral en el exterior que no podía rechazar: "Acabo de recibir una propuesta, me ofrecieron un trabajo Napa Valley y no lo puedo dejar pasar", le contesta en la historia que mezcla romance y comedia.

La película fue filmada en Mendoza y Luisana Lopilato interpreta a una sommelier que busca cambiar su pasado y a Benjamín Vicuña en una historia de segundas oportunidades y vínculos familiares.

benjamin vicuña luisana lopilato.jpg

Benjamín Vicuña compartió una misteriosa ecografía en el Día del Padre y Marcela Tauro lo aniquiló

En el Día del Padre, Benjamín Vicuña y Celeste Cid compartieron juntos una ecografía en sus redes sociales y escribieron: "Faltan 12 semanas". Sin embargo, no se trataba de un embarazo, sino de una nueva

"Me pareció de terror", comenzó la conductora en Infama(América TV) y señaló: "No va a ser papá, juega con eso, la gente le pregunta, para llamar la atención". Por su parte, Laura Ubfal detalló: "La película se llama 'Papá x 2'", y opinó: "Me parece mucho, muy desagradable".

Benjamín Vicuña

Por otro lado, Karina Iavícoli manifestó: "Un bebé para mí es un tema muy delicado y él, que es muy respetuoso, que siempre da notas y que también le molesta cuando algo no está del todo bien, que después no se queje", y añadió: "Como él está en pareja, bien uno puede pensar que va a ser nuevamente papá".

"Me parece horrible y horroroso usar una ecografía de alguien para promocionar una película. Después los morbosos somos nosotros", arrojó indignada Marcela Tauro sobre el posteo de Banjamín Vicuña y cerró: "La gente de marketing te puede proponer y vos podés decir que no".