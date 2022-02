La felicidad de Muna Pauls tras concretar su sueño en Nueva York

Embed

Así, hace apenas unas horas Muna compartió orgullosa desde sus redes sociales su presentación final sobre los escenarios noeyorkinos, y el diploma que certifica haber pasado y aprobado el curso intensivo de formación artística en la prestigiosa escuela de estudios de Manhattan.

Muna Pauls diploma1.jpg Muna Pauls terminó el curso de entrenamiento artístico en Nueva York, y recibió su diploma.

Claro que bastaron unos pocos minutos para que muchos de sus conocidos, y amigos de sus padres, desde Argentina celebrasen la noticia con mensajes del tipo "Prueba superada", "Grande Muni! Que gran experiencia" o "Te felicito Muni!" por parte de Liz Solari, Marcela Kloosterboer o Claudia Villafañe respectivamente.

El programa que realizó Muna Pauls en Nueva York

GO Broadway trabaja con el concepto del artista 360 formando artistas integrales que no solo cantan, bailan y actúan sino que se autogestionan, que salen a buscar oportunidades.

Muna Pauls Muna Pauls en su paso por el programa Go Broadway, en Nueva York.

Durante 2 semanas los artistas se están formando en el programa más importante de teatro musical con base en Nueva York donde se perfeccionan en danza, canto y actuación. Además de accesos exclusivos en la gran manzana irán a ver obras de teatro como: Chicago, Moulin Rouge, Dear Evan Hansen, Six, Hamilton, Phantom Of the Opera, Wicked, entre otras.

En ediciones anteriores el programa contó con otros artistas argentinos como: Franco Masini, Florencia Otero, Ángela Torres, Vida Spinetta, Karina la princesita, Facu Mazzei, Germán Tripel, Candela Vetrano y Emilia Attías, entre otros.