Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls ya cumple su sueño en Nueva York

Así, acompañada por su padre al país del norte para poder instalarse dado que es menor de edad y con su mamá expectante desde Argentina de cada noticia que llega desde Nueva York, Agustina Cherriy Gastón Pauls celebraron en las últimas horas el primer video de Muna mostrando todo su talento vocal.

Pero la adolescente no quedó sola en Estados Unidos, dado que Cris Morena -casi una madre artística de Cherri- está actualmente allá junto a su nieta Azul, por lo que está bien cuidada.

historias Muna cantando en NY.jpg Agustina Cherri y Gastón Pauls compartieron orgullosos desde sus redes las primeras clases de canto de su hija, Muna Pauls, en Nueva York a donde viajó a estudiar comedia musical.

Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, se va del país

Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, de 12 años, decidió irse de la Argentina y radicarse en Nueva York, Estados Unidos. ¿El motivo? La joven va a comenzar a estudiar teatro musical en una academia en esa ciudad.

Su papá, Gastón Pauls, viajará también a Estados Unidos para acompañarla.

El año pasado, Muna sorprendió a todos. La joven cantó junto a Luciano Pereyra en el Luna Park. Y tras la actuación de su hija, Cherri le dedicó un sentido posteo al artista, su gran amigo.

“Parece un sueño pero no lo fue, y si lo pienso bien no podría ser de otra manera. Recuerdo hace 12 años atrás aquel recital, como los cientos que vi tuyos, te acompañé por todos lados, siempre juntos como amigos y familia compartiendo la vida. Pero ese concierto fue distinto, llegamos juntos al teatro, en tu camarín charlamos, reímos y me cuidaste como nunca, y sí, alguien crecía dentro mío, Muna estaba en camino.... La viste nacer, crecer, soñar, la aconsejaste, fuiste el primero en escuchar sus canciones, la guiaste y la guías en su camino. Hoy fue una noche mágica e inolvidable. Por primera vez pisó un escenario y fue en el Luna Park y de tu mano. Te amo amigo mío”, expresó la actriz.