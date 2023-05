La feroz maniobra de Mauro Icardi con sus hijas en Turquía: "Wanda está desesperada..."

mauro icardi y las nenas.jpg

"Me dicen desde el entorno de Wanda que Mauro no dejó que las nenas salgan de Turquía, que ella está desesperada y llora todos los días. Me cuentan que él las está usando para manipularla porque quiere que se quede con él. El punto es que las nenas empezaron el colegio allá y por eso, no deja que Wanda se las traiga a la Argentina", afirmó el intruso con la información recién llegada a su teléfono celular.

Además, el periodista detalló que como las nenas tienen pasaporte europeo "Sólo pueden permanecer pocos días en Argentina porque no son argentinas. No pueden permanecer sin un acuerdo con Mauro". Y agregó que "Lo peor de todo es que Mauro no les quiere dar las nenas a Wanda porque no acepta este acuerdo".

"Para que Mauro le de las nenas a Wanda, Wanda tiene que estar con Mauro", continuó agregando Zaffora sobre la exigencia de Icardi que le habría dicho a la conductora de Masterchef: "Vos tenés que volver conmigo y yo te doy a las nenas", algo que inevitablemente hace recordar el caso de Gabriela Arias Uriburu, que al separarse de su marido en Guatemala en 1997 se llevó a sus tres hijos a Jordania y nunca más pudo recuperar la tenencia de ellos.

Mauro Icardi le envió una indirecta a la China Suárez tras separarse de Wanda Nara

Mauro Icardi y Wanda Nara enfrentan una nueva separación, aunque él ruega otra oportunidad. Pero en las últimas horas, el futbolista publicó una foto sensual con torso descubierto que incluyó una indirecta para la China Suárez, con quien tuvo un affaire en septiembre de 2021.

Icardi dejó expuestos sus impactantes tatuajes y abdominales con una canción de La Joaqui. Se trata de “Cachorro”, el último hit de la referente del RKT, que en un fragmento dice una frase muy especial: “Tus ojitos chinos me van a matar”.

Mauro Icardi

Sus seguidores no tardaron en interpretar que era un mensaje encubierto para la China, quien hace un mes volvió a la soltería tras ponerle punto final a su romance con Rusherking.

Recordemos que el escándalo con Suárez salió a la luz en octubre de 2021, luego de que Wanda arrojara un duro comentario en las redes. “Otra familia que te cargaste por zorra”, señaló, y horas después se supo que había encontrado mensajes polémicos entre su esposo y María Eugenia, que venía de terminar su relación con Benjamín Vicuña.