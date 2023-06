Nelson Castro reconoció lo que más le impactó de la actitud de Aníbal Lotocki al verlo cara a cara

"Es nuestro trabajo, fue una discusión médica más de un tema tan doloroso y penoso. Dominique le pudo dar el aspecto humano y permitir que lo técnico fuera una parte más del reportaje para no entrar en un ateneo médico que hubiera perdido el interés de la gente", precisó Castro.

Embed

Sobre la "frialdad" que expuso el cirujano en la entrevista, el conductor explicó: "Los médicos podemos cometer errores después está la actitud de acompañar al paciente y para mí fue impactante ver esa actitud de distancia".

"Uno cuando comete un error dice: bueno, voy a estar al lado tuyo. Nadie quiere dañar a un paciente pero cuando lo daña se hace cargo y eso faltó en su actitud de ayer, una falta de culpa que es muy propia de un carácter psicopático, quien comete un mal y no asume la culpa tiene esta característica", enfatizó Nelson Castro.

Y resaltó: "A mí no me resultó creíble cuando dijo: yo les informé de todas las posibles reacciones. Eso no me resultó creíble y por eso insistí bastante. Y Silvina Luna dice: a mí no me informó nada".

nelson castro 1.jpg

Cinthia Fernández explotó al ver a Aníbal Lotocki hablando de la salud de Silvina Luna

Cinthia Fernández explotó al ver a Aníbal Lotocki nuevamente en televisión en medio del delicado estado de Silvina Luna. La panelista de Nosotros a la mañana, El Trece, pidió la palabra después de ver la entrevista del cirujano en Telenoche, donde se defendió de las graves denuncias en su contra.

"Te voy a interrumpir porque estoy que me salgo de la vaina (le dijo Cinthia al Pollo Álvarez). Alguien me puede explicar, perdón por la palabra, ¿Cómo este pedazo de sore.. se sienta cuando Silvina Luna está en terapia intensiva?", comenzó sin filtros.

"¿Cuántas veces se le pido dar la cara? ¿Cuántas veces vino acá la mujer a hacer papelones y a mentirnos en la cara? ¿Le parece el momento correcto a este cara rota, a este mentiroso, a este negligente que sigue operando?", continuó indignada.

Y remarcó: "No se puede creer que destruyó la vida de un montón de personas. Mató a gente. Se murió gente en el quirófano".

"O sea, ¿él es un santo? ¿Siempre la culpa es del cuerpo de la persona? ¿Siempre el cuerpo rechaza? ¿Siempre lo que puso es correcto? Le hacés análisis a las personas y tienen hasta silicona líquida adentro", agregó Cinthia.

Y profundizó: "Este cara rota, que se toca la nariz, que tiene gestos de mentira, que tartamudea, que no supo sostener preguntas de sus víctimas, con su propia ex mujer Pamela Sosa. ¿Es el momento?".

"Es un reverendo sorete. Es desubicado sentarse hoy cuando una persona lucha por su vida. Una persona que tiene consecuencias de un chabón que no es cirujano plástico. ¡Es una vergüenza!", finalizó contundente.