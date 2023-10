La feroz reacción del ex novio de Oriana Sabatini tras el anuncio de su compromiso con Paulo Dybala

Como era de esperarse, el influencie no se tomó muy bien estos comentarios y se expresó en su cuenta de Twitter. “Ya se que soy tendencia aprovecho decirles que saqué una nueva canción que se llama chúpenme bien la pi… todos disponibles en la conch… de tu madre”, disparó.

Julián Serrano por el casamiento de Oriana Sabatini

Sin embargo, no todo terminó ahí. Minutos más tarde, escribió un nuevo mensaje y aseguró: "Me cansaron, debido a todo el hate que recibí sin motivo, decidí dar mi opinión de todo esto. Es la ultima vez que toco el tema pero me canse del ciberacoso".

De todas formas, el link que se encontraba debajo de sus palabras solo llevaba a una de sus canciones, por lo cual fue la forma que eligió el youtuber para burlarse los internautas.

El video del romántico pedido de casamiento de Paulo Dybala a Oriana Sabatini

En las primeras horas del martes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala hicieron un gran anuncio desde las redes sociales que emocionó a todos.

"Para siempre", posteó la cantante en su cuenta de Instagram en una imagen donde se la ve recostada en la cama tapándose la cara y mostrando su mano con una alianza y su novio sosteniéndola.

Oriana Sabatini posteo anuncio casamiento con Paulo Dybala.jpg

Lo cierto es que quien compartió el video del momento exacto en que Paulo le proponía casamiento a Oriana fue Leandro Paredes, colega y amigo del futbolista cordobés.

"Que sean siempre muy felices, los queremos", expresó Paredes desde sus historias de Instagram con las imágenes de cuando Dybala se arrodillaba y le proponía boda a su novia en la Fontana di Trevi.

En el video se ve como los dos estaban al lado de la fuente de deseo y en un momento Paulo se arrodillaba y sacaba los anillos para sorprender a su amor, que reaccionó con mucha sorpresa y sonriendo.

Tras cinco años de noviazgo, finalmente Oriana y Paulo darán el paso más importante de sus vidas al anunciar el casamiento. Vivan los novios.