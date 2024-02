La feroz reacción de Sabrina Cortez tras las duras palabras de Brian Fernández: "Perdoné muchas cosas"

Así las cosas, Brian apuntó fuertemente contra ella en un comunicado y el mismo fue expuesto durante el programa para que Sabrina pueda dar su respuesta.

Sabrina Cortez Corta por Lozano

"Tengo que decir que no iba a salir a hablar nada, a exponer absolutamente nada de mi relación, no quería contar nada, pero lo único que tuve en el medio fue una llamada con mi familia y la verdad es que no se comportó tan bien como muestran", aseguró la ex hermanita.

Luego se dirigió hacia el mirando a cámara y sentenció: "Te banco Bra, vos y yo sabemos lo que fue esa relación, qué pasó, sabes que me fui un mes a Córdoba y te chup… tres huevo. Volví para solucionar lo de nuestra relación, también te chup… un huevo, entré a Gran Hermano y las cosas se dieron así”.

Por último, Juariu le preguntó desde el panel si trataba de una venganza contra Brian y ella admitió: “Una venganza no tengo, si se que perdone muchas cosas que no tendría que haber perdonado”.

Embed

Brian Fernández aniquiló a Sabrina Cortéz tras blanquear su separación en Gran Hermano: "Perdió la cabeza"

Sabrina Cortéz fue la última eliminada de Gran Hermano (Telefe) y tras su declaraciones en el debate del lunes, su novio, Brian Fernández, publicó un nuevo comunicado donde se mostró muy duro contra ella.

En diálogo con Santiago del Moro, la joven aseguró que estaba separada e incluso dio a entender que no estaba cómoda en su relación con Brian y que finalmente encontró lo que buscaba en su compañero de la casa, Alan.

Dolido por los comentarios de Sabrina, Fernández decidió canalizar sus emociones a través de sus redes y escribió: "Ya que ella tomó por decisión propia hacer pública nuestra relación y si bien tengo la posibilidad de defenderme en vivo y en directo, preferí mantenerme callado para ver que tenías para decir primero".

brian fernandez sabrina cortez 2.jpg

"La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza. Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 puntos de mí y ahora resulta que estaba todo mal, y recién me entero por TV...", siguió.

Luego, deslizó una de las frases más fuertes del extenso. comunicado. "No paró de hablar de mí, para bien o mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cagada que te mandaste no es una opción, por lo que veo", sentenció.

"Meteme en una casa aislado absolutamente de toda responsabilidad y vas a ver cómo cambia toda la atención. Claramente te comió la cabeza el ambiente y mezclaste un reality con la vida real. Acá estamos en la vida real, hay que laburar y ganarse la vida todos los días y quizás ahí, a veces, tiempo es lo que falta...Me da pena cuando caigas en la realidad y veas como salí a bancarte y apoyarte siempre, r sobre todo que veas como sufrieron afuera por tus actos los que más te quieren", cerró