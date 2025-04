La férrea defensa de Majo Favarón tras ser acusada de secuestrar a la hija de Aníbal Lotocki

"El año pasado, el colegio la denunció porque la nena se había quejado de la mamá pero ella no respondió. Un día fue con moretones a clases y se activó un protocolo. Allí la llevaron al Hospital Ramos Mejía para examinar. Desde allí, me llamaron como referente afectiva y por decisión conjunta de la Justicia y la nena, me la dieron a mi", agregó.

Favarón calificó de descabellada la acusación de Sassaro. "He ido a todas las audiencias, entrevistas con psicólogos, psiquiatras, médicos forenses, estudios... ¿cómo voy a robarme a una menor y pasearme libremente por todos lados? Es cierto que no la ve pero porque es la niña que no quiere verla. No voy a decir los motivos", planteó.

Por último, la esposa de Lotocki remarcó que el tema está judicializado, que hay pruebas claras de que la niña era maltratada y que por eso, asumió el cuidado. "Yo tengo una relación, una responsabilidad afectiva. Hace 6 meses que la estoy cuidando, jamás podría dejarla desamparada. Me parece una locura lo que dice Vanesa. La cuido y la cuidaré siempre", cerró.

Verónica Ojeda detalló las graves consecuencias que sufre por Aníbal Lotocki: "Dolor terrible"

Verónica Ojeda detalló con suma preocupación las graves consecuencias físicas tras pasar por las manos de Aníbal Lotocki, quien fue condenado y está preso en el penal de Ezeiza.

El polémico cirujano había solicitado a fines de 2024 la prisión domiciliaria. Ojeda fue una de las tantas famosas que pasó hace años por su consultorio y relató el calvario que vive con serias consecuencias físicas.

"Por culpa de Lotocki me duele todo el cuerpo, tengo muchos dolores, cada día más. Estoy recontra controlada pero los días con mucha humedad. Me duelen las piernas y gluteos", se sinceró.

Y continuó: "Es terrible el dolor, hay días que tengo que dormir boca abajo y me agarra un ardor como que me está quemando el cuerpo adentro. Los médicos me dicen que no puedo hacer gimnasia de alto impacto y aparatos, puedo hacer algo tranqui y leve".

"Me encantaba las cirugías y de repente no puedo hacerme nada", reconoció. Y contó cómo la afectó la muerte de Silvina Luna en 2023, otra ex paciente de Lotocki: "Me dolió mucho lo que le pasó a Silvina Luna y ahí dije: 'basta de botox, basta de todo, tengo que ser como soy'".

"Antes era recontra estética y ahora si tengo celulitis o estrías, tengo, soy como soy, no me importa", comentó Verónica Ojeda.

Además, dejó un mensaje para todas las mujeres: "Lo digo para las chicas que no lo hagan, hagan gimnasia y coman sano, sino pasa como a mí que tengo 47 años y tengo estas cosas. No puedo hacer gimnasia o cosas que me gustan, es duro".

"No se metan con cualquier persona después se van a arrepentir de verdad como lo estoy yo", se sinceró visiblemente conmovida.

Y admitió que esos fuertes dolores físicos ya no tienen solución: "Fui a ver un médico a Estados Unidos y me ha dicho: 'dejalo así como están porque los granulomas están encapsulados, no hagas nada".

"Que Lotocki siga preso y Justicia por las chicas que están sufriendo", concluyó con firmeza Verónica Ojeda.