Verónica Ojeda detalló las graves consecuencias que sufre por Aníbal Lotocki: "Dolor terrible"

"Por culpa de Lotocki me duele todo el cuerpo, tengo muchos dolores, cada día más. Estoy recontra controlada pero los días con mucha humedad. Me duelen las piernas y gluteos", se sinceró.

Y continuó: "Es terrible el dolor, hay días que tengo que dormir boca abajo y me agarra un ardor como que me está quemando el cuerpo adentro. Los médicos me dicen que no puedo hacer gimnasia de alto impacto y aparatos, puedo hacer algo tranqui y leve".

"Me encantaba las cirugías y de repente no puedo hacerme nada", reconoció. Y contó cómo la afectó la muerte de Silvina Luna en 2023, otra ex paciente de Lotocki: "Me dolió mucho lo que le pasó a Silvina Luna y ahí dije: 'basta de botox, basta de todo, tengo que ser como soy'".

"Antes era recontra estética y ahora si tengo celulitis o estrías, tengo, soy como soy, no me importa", comentó Verónica Ojeda.

Además, dejó un mensaje para todas las mujeres: "Lo digo para las chicas que no lo hagan, hagan gimnasia y coman sano, sino pasa como a mí que tengo 47 años y tengo estas cosas. No puedo hacer gimnasia o cosas que me gustan, es duro".

"No se metan con cualquier persona después se van a arrepentir de verdad como lo estoy yo", se sinceró visiblemente conmovida.

Y admitió que esos fuertes dolores físicos ya no tienen solución: "Fui a ver un médico a Estados Unidos y me ha dicho: 'dejalo así como están porque los granulomas están encapsulados, no hagas nada".

"Que Lotocki siga preso y Justicia por las chicas que están sufriendo", concluyó con firmeza Verónica Ojeda.

veronica ojeda intrusos anibal lotocki.jpg

La inesperada queja de la mujer de Aníbal Lotocki por las condiciones del médico en prisión: "Se muere de..."

La esposa de Aníbal Lotocki, María José Favarón, reveló en A la tarde, América Tv, cómo pasa sus días en prisión el polémico médico, detenido en el Complejo Penitenciarios N°1 de Ezeiza por el delito de lesiones graves contra Gabriela Trenchi, Pamela Sosa, Stefanía Xipolitakis y Silvina Luna, fallecida en 2023.

“Se caga de frío”, fue la automática respuesta de Favarón cuando la periodista Cora Debarbieri le consultó cómo está su marido, con la que dejó expuestas las precarias condiciones en las que está viviendo desde que quedó detenido.

Al tiempo que advirtió que “Aníbal es muy fuerte mentalmente, hasta te diría que capaz mucho más que yo".

Y reveló que "ocupa mucho tiempo en estudiar, se lleva libros de la facultad al pabellón para leer. Está estudiando Sociología y también está haciendo un curso de computación. Así que se mantiene ocupado. A él le gusta mucho leer, entonces se lleva libros y se le pasa el tiempo, se le hace más llevadero”.

Asimismo, María José Favarón aseguró que lo acompaña todo lo que puede. “Yo lo voy a visitar todas las veces que puedo y me permiten. Creo que no he dejado de ir ningún día: he ido con fiebre, enferma, de todas maneras. Yo tengo visitas dos veces por semana. Y a veces tres, dependiendo de la semana, con un día especial”, concluyó.