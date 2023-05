La filosa frase de la China Suárez contra su ex amiga Paula Chaves: "Me falló..."

La amistad con Accardi terminó hace varios años cuando falleció Santiago Vázquez, el hermano de Nico Vázquez. Según la pareja (Vázquez y Accardi), la actriz de El hilo rojo no había estado presente en ese momento tan delicado y doloroso, así que prefirieron no continuar la relación con ella. Zaira Nara y Paula Chaves, por otro lado, se habrían peleado con la ex de Rusherking por haber tenido un romance con Mauro Icardi, pareja de Wanda Nara.

Al respecto, Chaves había dicho sobre la pelea con su amiga: "La verdad es que estoy harta de ver mi cara en las notas cuando ella, que capaz no sabe qué decir, responde que se quedó con las amigas que le importaban... automáticamente se lo asocia conmigo. Prefiero no hablar. Para mí es algo que ya está. No quiero decir nada porque después veo mi cara y me da taquicardia, la paso mal, lo sufro. En algún momento, cuando tenga ganas y esté entera a nivel emocional, diré como fue todo, la verdad. No quiero alimentar eso de 'me quedé con mi círculo íntimo', no. Igual nunca fui parte de ese círculo en verdad...". Pero, hace unos días, la conductora de Pasaplatos (El Trece), se refirió a una posible reconciliación con Suárez: "Nunca se sabe en la vida".

La China Suárez subió ahora en sus redes sociales una frase ¿dedicada para Paula Chaves? "Me falló gente que me vio llorar, se quedó en mi casa a dormir, que comió en mi mesa y conoció a mi familia. Mirá si me va a sorprender algo más a estas alturas de la vida", publicó.

El demoledor mensaje que la China Suárez le dedicó a su ex, Rusherking, en una fecha especial

Si bien hace unos días la China Suárez dio a entender haber superado la ruptura amorosa con Rusherking, al afirmar que es de hacer "procesos rápidos", lo cierto es que por estas horas la actriz se mostró entre angustiada y enojada con su ex novio.

Sucede que el trapero no hubiera terminado abruptamente la relación con Eugenia a comienzos de abril, este 24 de mayo cumplirían su primer año de novios.

Pero como ese aniversario no pudo llegar a concretarse, evidentemente todavía herida, la China Suárez no pudo más que expresar su furia a través de un demoledor mensaje destinado directamente a Rusherking.

La actriz de Objetos publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que se ve escrito a mano la frase "Desaniversario 24/05", curiosamente con el prefijo des tachado...tal vez dando a entender sus sentimientos hacia el cantante.

Como era de esperar, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar e hicieron saber que "Por estas fechas cumplirían un año con Rusher".