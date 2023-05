El álbum de fotos súper hot de Rusherking que demuestra que ya superó a la China Suárez

rusherking sexy 1.jfif

"Arrancaron fuerte los 23", "Como te puso ese cumple" y "Deooos encima de tauro", fueron algunos de los mensajes que le dejaron al cantante, debajo de una serie de fotos donde vistió un chaleco sin nada abajo y un jean, un look clásico pero muy canchero.

rusherking sexy 2.jfif

"Te pasas de lindo", "El santiagueño más lindo sin ninguna duda" y "Te hace bien la soltería che", sumaron algunos de sus seguidores en la publicación que en apenas segundo cosechó miles de likes.

rusherking sexy 3.jfif

Hace apenas unos días, la China también dejó en claro en una entrevista en Intrusos (América TV) que superó por completo su relación con el ex de María Becerra al decir que es de “procesos rápidos” y que logró enfocarse en sus proyectos personales dejando atrás "todo lo que tenía que dejar atrás".

Rusherking reveló cómo pasó su cumpleaños tras su reciente separación de la China Suárez: "Decían que..."

El sábado 20 de mayo, Rusherking cumplió 23 años y se conocieron algunas imágenes en las redes de lo que fue el festejo con su familia y amigos en un momento especial de su vida después de su reciente separación de Eugenia la China Suárez.

Mientras sigue adelante con su carrera musical, el artista aclaró por qué se lo vio un tanto serio en los posteos que hicieron sus amigos el día de su cumple.

En las redes, las imágenes generaron diversas especulaciones de sus fans en las redes, donde alertaron que lo notaron poco festivo y sin estar del mejor ánimo en el día de su cumpleaños.

rusherking cumpleaños 1.jpg

Ante estos comentarios que observó en las redes, Rusherking se volcó a su cuenta de Twitter para aclarar qué fue lo que pasó realmente en su cumpleaños.

"Recién vi unos tiktoks que decían que estaba re triste en las historias de ayer. Jajajajaja taba re en pedo y cómo saben que no me gusta me cantaron el cumpleaños 40 veces los culiaos. Los amo estoy FELIZ", indicó el artista nacido en Santiago del Estero para despejar cualquier tipo de dudas sobre cómo pasó su cumple.