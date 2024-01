La filosa frase de Mimi Alvarado a Estefi Berardi sobre Fede Bal que la descolocó al aire

“No me gusta la injusticia, no me gusta hace mucho tiempo, y pueden ir a ver para atrás”, indicó Mimi. Y siguió con su relato: “Pueden ver cuando tu hijo (le decía a Carmen Barbieri) tenía algo con Laura cuando estaba de novio con Barby, yo fui la primera en salir a decirlo. Estaban juntos y nadie me creyó”.