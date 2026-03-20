La filosa teoría de Marixa Balli sobre la pelea entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes: "Necesitan..."

En ese sentido, amplió sobre la vida que llevan las cantantes a puro éxito y que eso podría llevarlas a generar estas diferencias para divertirse: “Son chicas muy jovencitas que todavía no tienen ni experiencia de vida, muy poca, y son grandes estrellas que ganan en dólares y en euros. Hacen un show en Europa o en Estados Unidos y la revientan, no tienen que laburar más después de un par de shows. Imaginate que están en otro level, entonces necesitan una motivación. Una pelea me parece que es algo que necesitan”.

Y agregó en ese pensamiento planteado: “Les va genial. Acá es muy simple: si en tu vida privada te va bien, no tenés pérdidas ni dolores de otro tipo, y sos un éxito caminando con veintipico de años y millonaria, ¿dónde está el problema? A ver, vamos a buscar…”.

“El problema que tienen para mí estas grandes figuras es que buscan los mismos bailarines, los mismos couchs, los mismos vestuaristas, entonces se arma quilombo. Es un problema interno para mí", continuó Marixa Balli.

Y cerró ante el conflicto entre Tini, María y Emilia: "Es mucho para chicas tan chicas: desbordadas, millonarias, ponete en el lugar. Tener mucho también te trae problemas. Pero algo entre ellas pasó, eso es evidente y espero que alguna vez lo solucionen porque son tres figurones”.

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La fuerte arremetida de Tini Stoessel contra Emilia Mernes en medio del escándalo

En las redes sociales circuló una entrevista de hace un tiempo donde Tini Stoessel se habría referido a las marcadas diferencias con Emilia Mernes con frases muy duras.

"Mi energía, estoy harta, me hicieron tan con... y me crucé con tantas víboras que ya ahora pongo límites en todos los aspectos y más en la industria, empecé a encontrarme. Ante era mucho más ingenua y era más chiquita. Y de repente cuando te empezás a dar cuenta de la verdad y de más por dónde va quizá la gente", había expresado la cantante en esa entrevista.

Y en ese sentido puntualizó el porque de su decisión de alejarse de alguna personas que no quería que estén má a su lado: "Lo bueno es que te hace elegir también quién querés ser vos. Y creo que empecé a cuidar mi energía, empecé a decir 'A estos lugares no voy, esta persona no me hace bien'. Porque yo soy muy de esperar 'hasta que me vean en el piso' y ahí decir 'Bueno, me alejo'. Ya no quiero llegar más a ese nivel de estar tan destruida para decir no quiero que forme más parte de mi vida".

"Cuidar mi energía, mi espacio, a los míos y entender quiénes son las personas que realmente te quieren. Hay como un aprendizaje del año pasado y del anterior muy fuerte", cerró Tini Stoessel, lo que muchos usuarios tomaron también como un mensaje para su colega.