La firme decisión de Pepe Cibrián tras confirmar que está nuevamente en pareja

“A mí no me gusta no compartir, desde lo cotidiano a proyectos, aunque de pronto la otra persona no tenga que ver conmigo, sea ingeniero o lo que fuese”, remarcó.

Pepe destacó que se siente en un momento muy especial. "Compartir la vida, las ilusiones, discusiones, diferencias, pero todo tiene que unirse en un común denominador que es las ganas de estar al lado de esa persona”, agregó.

Por último, el actor y director indicó que su nuevo novio no quiere tener ninguna exposición mediática. “A mi pareja no es una persona que le interesen los medios y lo respeto. Al contrario. Está muy bien mantenerlo en la intimidad", cerró.

Pepe Cibrián confirmó su separación: "No pudimos superar ciertas cosas"

En una nota con Intrusos (América TV), Pepe Cibrián confirmó que se separó de su pareja, Nahuel Lodi. "Quedamos bien, pero no pudimos superar ciertas cosas", sostuvo.

En julio de este año, después de haberse comprometido con el joven, el actor y director teatral se llevó una sorpresa tras enterarse que le había sido infiel con otro hombre.

En ese momento, pese a haber atravesado una crisis, Cibrián y Lodi decidieron seguir adelante. "No ayudó para nada esa ola de noticias sobre mi pareja. Algunos periodistas se ensañaron conmigo", remarcó.

De todos modos, el referente de los musicales destacó que su ex "es una gran persona y un ser maravilloso", de quien se distanció en muy buenos términos.

Al finalizar, Cibrián reconoció que está un tanto abatido por la ruptura, pero feliz por un gran año a nivel profesional. "Una separación siempre tiene una cuota de dolor, pero la vida me ha dado cosas maravillosas", cerró.