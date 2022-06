La firme postura de Nadia Epstein sobre El hotel de los famosos

"Yo soy Heidi al lado de estos chicos", lanzó sobre la peleas entre los participantes del reality de El Trece.

Epstein indicó que adentro de El hotel de los famosos cualquier estrategia es válida. "Es un juego y están jugando por 10 millones de pesos", remarcó.

Sobre el supuesto maltrato de Locho Loccisano. "¿Cuál es la situación de bullying que se vive dentro del hotel? No sé si es es bullying . Están compitiendo. En la guerra y el amor todo vale", opinó.

Por último, Epstein comparó su estrategia en la casa de Gran Hermano con lo que pasa en el reality de El Trece. "En su momento, yo era la mala porque puse a toda la casa en contra de una persona. Yo estaba jugando mi juego y eso era válido", sentenció.

Leo García contó por qué decidió irse de El hotel de los famosos

Leo García entró en el Hotel de los famosos, pero decidió irse por su propia voluntad porque no vivió una grata experiencia en el reality.

"Yo pienso igual que Nadia. Me di cuenta que el maltrato era parte del juego de algunos", explicó el artista en el piso de Intrusos.

García mencionó que los ataques que recibía lo terminaron cansando. "A mí eso no me gustó y yo me fui como rata por tirante", añadió.

Al finalizar, el cantante remarcó que fueron muchísimas las veces que se burlaban de él. "A mí me agredían constantemente", concluyó.