La firme postura de Susana Giménez por las críticas tras la entrevista con Pampita: "Ella siempre..."

Ese momento de tensión en el living de la estrella de Telefe fue muy comentado e incluso motivó críticas para la presentadora.

Sin embargo, en una nota con A la tarde (América TV), Susana dejó en claro que la entrevista culminó y todo quedó bien entre ellas.

"No la noté tensa! Pampita siempre está con una sonrisa en la cara", comentó la diva sobre el encuentro en su living con la diosa de las pasarelas.

La conductora reconoció que no fue fácil sacarle declaraciones a Pampita sobre Moritán. "Todas las preguntas la incomodaron...", comentó.

Pampita se molestó con Susana Giménez por insultar a Moritán y la frenó en vivo: "¡No le digas así!"

Pampita estuvo este domingo en el programa de Susana Giménez (Telefe) y habló de su escandalosa ruptura con el empresario Roberto García Moritán.

Ni bien comenzó la entrevista, la diva de los teléfonos le hizo un comentario a la modelo que no le gustó ni un poco y la frenó en el momento. "Lo único que te hizo es bajar más de peso… le tenés que agradecer a ese estúpido", comentó la rubia.

"Esperá, no le digas así a Rober, por fa", le respondió firme. "¿Estúpido, no? Bueno no le digo más así. ¿No estás peleada con él?", le consultó Susana.

"No, yo no quedo peleada con nadie. Yo quedo siempre bien con la gente que fue parte de mi vida", sostuvo la la expareja de Benjamín Vicuña.

"Yo me quedo con lo bueno y agradezco todo lo que me haya pasado. Además, de ese matrimonio está Anita, que es un regalo para mí. Yo necesitaba mucho volver a ser mamá y una hija mujer sanó un montón de cosas. Para mí es infinito el agradecimiento que le voy a tener siempre a Rober por Anita. No puedo dejar de decirlo", reflexionó Carolina Ardohain.

Y continuó: "Estuvimos casados casi cinco años. Lo de la separación fue una bomba que cayó de repente… explotó todo por el aire y no se pudo pegar más nada. No había manera. Yo soy pasional, no voy con la mentira, y la gente lo sabe. Fue de repente. Yo no me imaginé que me iba a pasar".