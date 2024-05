La firme promesa que Michael Bublé le hizo a Luisana Lopilato

Luisana Lopilato y Michael Bublé con sus hijos.jpg

Pero claro que Luisana regresa todo el tiempo a Argentina, ya que nunca dejó de lado su carrera artística. Así, el año pasado cuando regresó por unos meses para formar parte de la versión teatral de Casados con hijo con su icónico personaje de Paola Argento, Bublé reveló un dato más que curioso sobre la promesa que le hizo a la argentina el día que se conocieron.

De esta manera, semanas antes del debut de la versión teatral de la sitcom en la que Luisana la rompió junto a Guillermo Francella, Flor Peña y todo el elenco, Michael Bublé confió públicamente lo que significaba regresar a ese teatro, el Gran Rex, donde él y Lopilato se conocieron 15 años atrás.

Pero eso no fue todo. Porque además reveló que en aquel primer encuentro en el backstage de su recital ni bien la saludó, lo primero que le dijo a Luisana fue que él sería el hombre con el que se casaría -l o que se concretó en 2011- y sería el padre de sus hijos.

Luisana Lopilato Michael Bublé casamiento.jpg

Michael Bublé reveló el secreto para que su relación con Luisana Lopilato sea exitosa

A comienzos de 2023 Michael Bublé dio una entrevista a la revista Red en donde habló de los secretos de sus por entonces 11 años de matrimonio con Luisana Lopilato. “Más que nada, mi esposa y yo entendemos que la satisfacción del otro es importante”, señaló el cantante canadiense y agregó, “No digo que seamos perfectos, nadie lo es, pero ambos tenemos ese entendimiento”.

Luego reveló cómo organizan su vida profesional: “No estaré de gira durante ciertos meses porque ella estará filmando una película, así que seré papá en el set, y luego ella hará lo mismo por mí”.

Bublé y Lopilato tienen cuatro hijos: Noah, Elias, Vida y Cielo. Sobre su planeación, el artista indicó: “No nos importa lo que hacemos, estar juntos es el objetivo”. “Lo que quiero ser, sin predicar nunca, es un unificador. Es más que solo cantar canciones o contar un chiste. Especialmente dados los tiempos en los que vivimos, realmente estoy tratando de unificar a las personas y animarlas”, remarcó Michael.

Michael Bublé y Luisana Lopilato.jpg

El cantante también comentó que fue muy complicado volver a dar conciertos en 2022 y separarse de su familia, pues en 2016 su hijo Noah fue diagnosticado con cáncer de hígado, el cual ha estado en remisión desde el 2017.

“Eso, por supuesto, me cambió en gran medida: cambió lo que me importaba, cambió la forma en que veía la vida”, dijo el artista y sumó, “Durante la mayor parte de mi vida como artista y, especialmente en el escenario, me convertí en mi alter ego. Me convertí en el superhéroe que siempre quise ser. Luego, mi esposa y yo pasamos por algo impensable, y perdí el alter ego”.