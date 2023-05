La firme reacción de Gustavo Yankelevich ante las fuertes declaraciones de Arturo Puig en su contra

El año pasado Arturo Puig no dirigió la obra teatral Piel de Judas en Punta del Este, protagonizada por Susana Giménez; Yankelevich fue el que se hizo cargo de la puesta. Orginalmente en Buenos Aires Puig la había dirigido. Fue así que consultado en ese momento por su ausencia como director de la pieza, él dijo: "Me pareció raro por un lado, porque normalmente cuando uno hace una puesta de una obra, un director, y está disponible, normalmente se lo llama al mismo director. Pero no sucedió en este caso, otro hizo la dirección".

Y había agregado sobre si en aquel momento había visto la nueva versión, contestó: "No vi nada. Con Susana hable un día por teléfono y con Gustavo hablé cuando me comunicó que la iba a dirigir él, así que después de eso no hablé más".

Gustavo Yankelevich.jpg

Arturo Puig habló por primera vez de la dura traición de Gustavo Yankelevich que los enemistó: "Estoy muy dolido"

Mucho sorprendió el año pasado cuando Susana Giménez aceptó llevar la exitosa comedia teatral Piel de Judas a Punta del Este, durante el invierno de 2022, la noticia de que Arturo Puig no se haría cargo de la dirección tal como lo hizo en su puesta original en Buenos Aires, sino que quedaría en manos de su productor, Gustavo Yankelevich.

Por ese entonces circularon versiones de pelea entre el icónico actor y el famoso empresario, pero ninguno de los dos confirmó la versión hasta ahora. Porque en las últimas horas fue Arturo Puig quien rompió el silencio sobre el tema, confirmando su pelea y distanciamiento del ex director de Telefe en los años '90.

Arturo Puig con el elenco de Piel de Judas.jpg

Entrevistado por Karim González en su ciclo radial Sola en los bares (miércoles a las 17, en Radio Conexión Abierta) que inició su temporada 15, el recordado protagonista de Grande Pa repasó su extensa carrera artística. Pero también hubo un momento para las confesiones, cuando se refirió a las traiciones en el medio.

"Siempre se encuentra uno con alguna traición", admitió el marido de Selva Alemán ante la consulta de González sobre si lo de Gustavo (Yankelevich) lo tomó de esa manera. "Sí. Con Gustavo estoy distanciado", admitió contundente Puig, que no se había referido al tema hasta el momento.