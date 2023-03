La firme reacción de la mamá de Camila Homs cuando le preguntaron si Rodrigo de Paul la había defraudado

En primer lugar al ser consultada por el notero Matías Vázquez sobre la hija que reconoció su ex, Liliana remarcó: “Justamente, es extramatrimonial y no me interesa porque no soy parte”. Y aclaró que ella no estaba en pareja con Homs cuando fue concebida Chiara.

Por otro lado, la señora admitió ser muy parecida a su hija “con un par de años más”, y afirmó que el padre de Camila le dejó buenos recuerdos. “Por supuesto, es el padre de mis hijos” se limitó a responder políticamente correcta.

mamá de Camila Homs - captura A la tarde.jpg

Claro que luego vendrían las consultas sobre Rodrigo de Paul, el ex de Camila. “Es el papá de mis nietos, es lo único que te voy a decir”, volvió a responder escueta sin afirmar ni negar si el futbolista la terminó defraudando por el comportamiento con su hija.

“Como verán, en todo el tiempo que pasó nunca salí a hablar y voy a seguir así”, intentó terminar con las preguntas del cronista de América TV que logró encontrarla en la vinoteca en la que trabaja.

En tanto, ante la consulta periodística de si Camila estaba soltera y feliz, Liliana Fontán disparó contundente: “Ella sabrá como está”, aunque inmediatamente agregó: “La veo feliz”.

Embed

Camila Homs contó cómo reaccionó al enterarse del romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Después de la polémica con Yanina Latorre, quien denunció que Camila Homs usa un perfil falso en Instagram para atacar a Rodrigo de Paul, la modelo se sinceró y por primera vez contó cómo reaccionó al enterarse del romance de su ex y padre de sus dos hijos con Tini Stoessel.

"Cuando Estefi (Berardi) tiró esa primicia, ¿Qué fue lo primero que te pasó? ¿Le creíste?", le consultó el notero de Mañanísima, Ciudad Magazine, a la rubia, evitando dar nombres.

camila homs rodrigo de paul 1.jpg

Camila Homs entendió de qué hablaba rápidamente y confesó qué sintió en ese momento: “¿Qué fue lo primero que pensé? Y, fue medio shockeante, pero después hice lo que tuve que hacer puertas para adentro”.

En tanto, aclaró que se separó de Charly Benvenuto, a quien hace poco se cruzó en Punta del Este de manera casual: “No estoy más de novia… Pero bueno, estoy bien igual. ¿Me ves mal? No”, comentó.

Y sobre ese encuentro con su ex, la modelo explicó: “Yo no sabía que él iba a estar ahí, nos cruzamos de casualidad y estuvo todo bien. Compartimos momentos, pero bueno, todo eso me lo guardo para mí”.