La firme reacción de More Rial tras ser acusada de provocar un incendio en un hotel: "Las cámaras..."

"Yo dormí en el hotel y no hubo disturbios", le respondió a la periodista de A la Tarde y añadió: "no hubo disturbios, no me peleé con nadie. Yo me fui a las 5 de la tarde del hotel, volví a las 9 de la noche y estaba este problema del incendio. Me pasan a otra habitación porque yo tenía dos”.

Fue el portal cordobés Cadena 3 que dio la noticia de que la hija de Rial estuvo hospedada desde el viernes por la noche junto a dos acompañantes en Hotel Orfeo, lugar en el que se prendió fuego una de las cortinas de la habitación y, según detallaron, habrían realizado un ritual religioso con imágenes de San la Muerte.

Para cerrar, More detalló: “Qué se yo, si yo no estaba en el hotel. Está en las cámaras que yo me fui a las 5.30 de la tarde. Todos me quieren dar porque mi papá está débil, pero él se va a mejorar, ustedes no se hagan problema", cerró, firme.

La conmovedora foto que compartió Morena, en medio de la internación de Jorge Rial

El fin de semana, Jorge Rial fue trasladado de urgencia a la Clínica del Country en Bogotá, Colombia, donde estaba disfrutando de unas vacaciones. Durante su internación, el conductor sufrió un infarto y tuvo que ser reanimado.

Sus hijas, Morena y Rocío, tomaron un vuelo y viajaron a ese país para estar junto a su papá. La información sobre la salud del periodista era escasa y para nada alentadora.

Afortunadamente, Rial logró recuperarse luego de atravesar por una situación delicada por su complejo cuadro cardíaco. Aunque aún tiene que continuar en observación, el pronóstico es positivo.

En su cuenta de Instagram, Morena compartió una imagen conmovedora. La joven subió una foto en al clínica, sosteniéndole la mano a su papá. "Te amo", escribió en la descripción de la publicación.