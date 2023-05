La incómoda actitud de More Rial al hablar sobre María del Mar Ramón, la nueva novia de Jorge Rial

Morena Rial - María del Mar es una amiga de papá - captura LAM.jpg

Fue Nazarena Vélez quien abiertamente sacó el tema al consultarle directa "¿Está asustada la novia de tu papá?", en referencia a Ramón. Y si bien More, algo incómoda, intentó salir del paso con un "¿Qué novia?", Yanina Latorre acotó “La escritora colmbiana” como para que no queden dudas.

En tanto ante el "Moreeee" del conductor, la hija de Jorge Rial atinó a responder: “Eh…. Es una amiga de mi papá”. Entonces De Brito quiso saber si "¿Ella les avisaba cómo iba la cosa?", More Rial confió: “Si, ella es muy buena chica".

Por último, la hija del ex Intruso cerró el tema aclarando que no está al tanto del real vínculo de su padre con la escritora colombiana. "No sé qué son, así que no te podría decir, pero nos encontramos en este viaje y se presentó conmigo”, concluyó.

Quién es María del Mar Ramón, la supuesta nueva novia de Jorge Rial

El fin de semana se conoció que Jorge Rial fue internado de urgencia en la Clínica del Country de Bogotá, Colombia, luego de sufrir una descompensación y posteriormente se determinó que sufrió un infarto agudo de miocardio.

Las primeras informaciones que se conocían el sábado por la noche en la Argentina hablaban de un cuadro muy complicado de salud del periodista de 61 años, quien ya tuvo episodios de internación anteriormente por problemas cardíacos.

Lo cierto es que más allá del momento complicado de salud que atraviesa el conductor, desde el plano sentimental estaría pasando por un buen presente tras su separación de Romina Pereiro, confirmada en marzo de 2022.

En el ciclo Intrusos, América Tv, Maite Peñoñori reveló este lunes quién es María del Mar Ramón, la supuesta nueva novia de Jorge Rial. Se trata de una joven escritora de 30 años, que vive en Buenos Aires desde 2012 y nació en Bogotá, Colombia.

María del Mar tiene dos libros y se encuentra en su país natal para participa de la Feria internacional del Libro, donde estuvo como moderadora y firmando libros.

La joven tiene una militancia muy importante en el feminismo y creó una ONG que se llama Red de Mujeres y un colectivo en su país que se llama Las Viejas Verdes.

"Ella tenía pautada actividades laborales que las siguió desarrollando pese a lo sucedido", remarcó este lunes feriado la periodista del ciclo que conduce Flor de la V.

Mirá las fotos de María del Mar Ramón, la supuesta nueva novia de Jorge Rial.

