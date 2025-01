La fortuna que gastó Mauro Icardi en un regalo para la China Suárez: qué le compró

“Me cuentan que lo que Icardi le compró a la China en ese paseo. Me lo cuenta una persona que estaba ahí, la que le cobró, una chica”, comenzó diciendo la panelista.

“Mauro le compró un perfume, una fragancia, a la China, ¡carísima! Voy a decir ‘que habría pagado’ porque no quiero juicios, prefiero que me barden por Twitter. El perfume salió un millón setecientos mil pesos. ¡Me parece carísimo!”, sumó, después de que sos compañeros aseguraran que no es mucho dinero para el jugador.

Y por último comentó: “Después me cuentan que para él se compró mucho más y gastó prácticamente cuatro veces lo que gastó en la China”.

mauro icardi y la china suarez 100.jpg

La China Suárez cruzó a Yanina Latorre y enfrentó por primera vez los rumores de embarazo

El mundo del espectáculo está conmocionado ante los rumores de embarazo de Eugenia “la China” Suárez con Mauro Icardi, su novio formal desde hace apenas unas semanas.

Según informó y confirmó esta tarde Yanina Latorre, la actriz estaría esperando su primer hijo con Mauro Icardi, lo que ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales.

"Me confirman desde un famoso sanatorio q la oriental está embarazada", comentó Yanina en la tarde del jueves con la noticia bomba del verano 2025.

Y ante esta información, la China Suárez decidió romper el silencio y aseguró: "No estoy embarazada. Quizás la 'fuente' sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí. P/D: será la misma fuente que la de las 'pericias'?", cerró de manera contundente.