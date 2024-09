La foto de Alan Simone de Gran Hermano junto a una misteriosa mujer que luego borró

Si bien a los pocos minutos decidió bajar la imagen de sus redes, ya era tarde porque sus fanáticos llenaron las redes con capturas y se supo que se trataba de una influencer llamada Nicole Barrera.

“Te ves más lindo conmigo. Mi intenso”, había escrito ella de forma romántica, dado que fue la que subió la imagen primero a sus redes.

Aunque todo parece indicar el nacimiento de un nuevo romance, lo cierto es que por el momento quedan algunas dudas ya que los seguidores del ex hermanito quedaron algo desconcertados con su misteriosa actitud.

Alan Simone fulminó a Sabrina Cortez y reveló durísimos detalles de la separación: "Está todo mal"

Sabrina Cortez y Alan Simone de Gran Hermano 2023 terminaron de muy mala manera su relación sentimental luego de que ella le encontró charlas comprometedores con otras chicas.

Esto fue imperdonable para la rubia, quien había ingresado al reality en pareja hace ocho años con Brian Fernández y luego se separó tras comenzar su vínculo con Alan a la vista de todos.

Lo cierto es que en declaraciones en el streaming Se Picó, Alan Simone rompió el silencio y apuntó fuerte contra Sabrina Cortez a dos meses de terminar la relación.

“La gente tiene que entender que yo me enojo porque yo quedé muchas veces como un hijo de pu.. y ella como una princesa cuando no es tan así”, dijo el joven de Chivilcoy.

“¿Ustedes terminaron la relación de amistad?”, le repreguntó su ex compañera de reality Florencia Cabrera. Y Alan fue contundente: “Está todo mal. Nos bloqueamos de todos lados, en WhatsApp, en Instagram”.

“Me enteré de otras cosas que no me gustaron, igualmente las hizo estando sola, no puedo decir nada. Pero nada, ya está, todo bien, que haga lo que quiera. No tengo derecho a decirle nada. Ella está sola, yo estoy solo”, agregó picante, confirmando además que "sospechaba de alguien" por el lado de ella.

Y remarcó sobre las discusiones que tuvieron: “Todos comentemos errores, yo le he dicho cosas enojado y ella me ha dicho muchas cosas feas enojada. Sabri una vez me dijo ‘vamos a ver en uno años en dónde estás vos y dónde estoy yo’”.

“Horrible que me lo haya dicho a mí con lo que la quise... Pero bueno, yo también le he dicho cosas feas, pero no en ese sentido, de mala leche”, agregó dolido Alan Simone.

Y tras reconocer el tema de la infidelidad, Alan cerró sobre los motivos que los llevaron a separarse: "Ella sabe y yo sé".