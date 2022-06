La foto del encuentro entre Carmen Barbieri y su supuesta hermana

Este viernes, la ex vedette se sometió al test junto a su supuesta hermana. "En siete días vamos a saber la verdad", afirmó la conductora de Ciudad Magazine tras hacerse dicha prueba.

En su cuenta de Twitter, Estefi Berardi publicó una imagen de Carmen junto a Alicia, mientras completaban el formulario para enviar las muestras a Estados Unidos, donde realizarán el testeo de compatibilidad genética.

"La encuentro muy parecida a mí", sentenció la ex vedette en diálogo con Intrusos luego del encuentro con su supuesta hermana.

Carmen Barbieri habló en Intrusos (América TV) luego de realizarse la prueba de ADN con Alicia, la mujer que asegura ser la hija no reconocida de Alfredo Barbieri.

"Nunca me pasó una cosas así. Ya me hice el ADN. Siento una enorme emoción", comentó la ex vedette en el programa de Flor de la V.

Carmen remarcó que siempre estuvo predispuesta a hacerse el test. "¿A quién se le puede negar la identidad? ¿Cómo voy a hacer eso? Recién me decía Alicia: 'hace 40 años que yo sé esto'. Y yo le dije: ¿por qué no viniste antes a mí?'", detalló.

La ex vedette indicó que sintió una enorme conexión con Alicia. "Estoy entusiasmada por la posibilidad de tener una hermana. La encuentro muy parecida", afirmó.

Por último, Carmen mencionó que espera pronto poder saber el resultado. "En siete días vamos a saber si es mi hermana o no. Ya le dije, como sea, vas a tener que venir a mi programa", sentenció.