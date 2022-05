El increíble parecido de Carmen Barbieri y su supuesta hermana

Embed

En los próximos días, Carmen y Alicia se realizarán una prueba de ADN para terminar con el misterio y saber la verdad.

Desde que se enteró de la existencia de su supuesta hermana, la ex vedette se mostró dispuestas a conocerla y hacer todo para saber si es o no la hija no reconocida de su padre, Alfredo Barbieri.

Escándalo total: Carmen Barbieri se enteró que su padre habría tenido otra hija

Hace unas semanas en A la tarde (América TV) contaron un caso impactante: una mujer asegura ser la hija no reconocida de Alfredo Barbieri, el papá de Carmen Barbieri.

"Cuando Carmen tenía seis años, la mamá de la señora A -así le vamos a decir para proteger su identidad- habría tenido una historia de amor con Alfredo Barbieri", comenzó diciendo Débora D' Amato.

"El embarazo no fue consentido, pero sucedió. La mamá de la señora A es asesinada a los tiros y queda al cuidado de su abuela y sus tíos", relató la panelista de A la tarde.

D' Amato indicó cómo fue que esa mujer descubrió que era hija de Alfredo Barbieri. "La abuela de la señora A le cuenta a su nieta que era hija de Alfredo Barbieri", explicó la periodista.

Finalmente, Karina Mazzocco mencionó que esta persona no busca fama sino que solo quiere ser reconocida legítimamente como hija del celebre humorista y actor argentino. "Por ahora, no quiere salir en los medios", sentenció.