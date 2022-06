El descargo de Karina Mazzocco sobre la supuesta hermana de Carmen Barbieri

Mazzocco le agradeció la mencionó a la periodista, pero hizo una importante aclaración.

"Quiero agradecerle a Marina Calabró porque siempre tiene palabras muy generosas y cariñosas con respecto a nuestro programa y el contenido", comenzó diciendo la conductora de A la tarde.

"En el día de hoy también se extendió un buen rato, y nos viene bien, pero ella hizo referencia a cuestiones que tienen que ver con la fibra íntima que llega a tocar el contenido del programa", siguió.

Mazzocco remarcó que en A la tarde dan a conocer casos que le llegan de manera espontanea a la producción.

"Son temas que tienen que ver con la vida de las personas, eso lo sabemos perfectamente, pero nosotros no inventamos nada, compartimos información con la audiencia", añadió.

"Por ejemplo, la supuesta hermana de Carmen Barbieri se comunicó con nuestra producción, habló, ella es la que quiere saber su identidad, no inventamos nada. Es una información que puede herir susceptibilidades, pero no es nuestra intención. No queremos molestar a nadie, Carmen decidió estar enojada con la producción y conmigo, no se que le pasa. Nosotros simplemente somos un canal de comunicación", sentenció.

Escándalo total: Carmen Barbieri se enteró que su padre habría tenido otra hija

Hace unas semanas en A la tarde (América TV) contaron un caso impactante: una mujer asegura ser la hija no reconocida de Alfredo Barbieri, el papá de Carmen Barbieri.

"Cuando Carmen tenía seis años, la mamá de la señora A -así le vamos a decir para proteger su identidad- habría tenido una historia de amor con Alfredo Barbieri", comenzó diciendo Débora D' Amato.

"El embarazo no fue consentido, pero sucedió. La mamá de la señora A es asesinada a los tiros y queda al cuidado de su abuela y sus tíos", relató la panelista de A la tarde.

D' Amato indicó cómo fue que esa mujer descubrió que era hija de Alfredo Barbieri. "La abuela de la señora A le cuenta a su nieta que era hija de Alfredo Barbieri", explicó la periodista.

Finalmente, Karina Mazzocco mencionó que esta persona no busca fama sino que solo quiere ser reconocida legítimamente como hija del celebre humorista y actor argentino. "Por ahora, no quiere salir en los medios", sentenció.