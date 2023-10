La foto del ritual que realizó Sofía Clérici para espantar la mala energía

Sofía Clérici colocó hojas de laurel, romero y palo santo en un cuenco. Luego, la morocha tomó un encendedor y prendió el palo santo para repartir el humo por cada rincón de su hogar. "Limpieza de malas energías", escribió en la publicación.

image.png

Esta semana, en una nota con Intrusos, la modelo, que es investigada por enriquecimiento ilícito, apuntó contra los medios. "Los periodistas dicen lo que quieren, no la verdad. Inventan muchas cosas. Y no tengo que justificar nada porque es mi vida privada”, manifestó.

image.png

Patricia Sosa defendió a Sofía Clérici tras el Yategate y recibió una ola de críticas

Desde hace varios días, Sofía Clérici está en boca de todos. Primero fue noticia por el viaje en un yate de lujo junto a Martín Insaurralde por la costa de Marbella y los costosos regalos que le hizo el ex funcionario kirchnerista.

Ahora, la modelo acaparó la atención de la prensa tras el allanamiento en su casa, donde encontraron 600 mil dólares. Por esa razón, Clérici tendrá que demostrar ante la Justicia el origen de esa impresionante suma de dinero.

En medio del revuelo que generó el caso en la opinión pública, la cantante Patricia Sosa publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, en el cual defiende a la morocha, que está en el ojo de la tormenta.

image.png

"Pregunta: ¿qué hizo de malo Clerici?? Recibe regalos . No es funcionaria. Y que lindos regalitos! Pero no es funcionaria. Si los que le regalan utilizan fondos públicos, son unos malvados. Pero la chica sonríe y acepta esos regalos tan lindos. Pero NO ES FUNCIONARIA", escribió.

En los comentarios, la intérprete de "Aprender a volar" recibió una catarata de críticas. “No es funcionaria pero acepta regalos de funcionarios que usan fondos públicos”, “¿Estás jugando a ser ingenua? Es increíble lo que preguntás. Tenía dinero no declarado”, “Por lo pronto tiene que decir cómo guarda 600 mil dólares en su casa, siendo de la categoría más baja de monotributo”, fueron algunas de las reacciones ante el tuit de Patricia Sosa.