Jorge Rial mostró su costado más tierno con su nieto Amadeo en su primer día de jardín
Jorge Rial compartió una imagen muy especial en redes y conmovió a sus seguidores al acompañar al hijo menor de Morena Rial en un momento clave en su vida. Mirá.
2 mar 2026, 17:50
En medio de un presente familiar complejo, Jorge Rial dejó ver una faceta muy distinta a la que suele mostrar frente a cámara. El periodista, conocido por su carácter fuerte y su estilo filoso en televisión, compartió en sus redes sociales una escena cargada de ternura junto a su nieto Amadeo, en su primer día de jardín.
La postal, que el periodista publicó en sus historias de Instagram, rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En la imagen se lo ve caminando de espaldas, de la mano con el pequeño, rumbo al jardín. Para acompañar la foto, Rial escribió una frase breve pero emotiva: “Dos generaciones, un abuelo. Primer día de cole de Amadeo”.
Pero el gesto no quedó ahí. El conductor armó un collage con dos imágenes muy similares que reflejan el paso del tiempo y su rol dentro de la familia. En una aparece junto a Amadeo, nacido en octubre de 2024, fruto de la relación entre Morena Rial y Matías Ogas, mientras lo acompaña en su debut escolar. En la otra, tomada años atrás, se lo ve en una escena casi idéntica con Francesco, su primer nieto, hijo de Morena y Facundo Ambrosioni.
El paralelismo entre ambas situaciones no pasó desapercibido y generó comentarios entre quienes siguen la vida del periodista. Más allá de los conflictos familiares y del delicado momento judicial que atraviesa Morena, Rial dejó en claro que su prioridad es estar presente para sus nietos.
Actualmente, Morena permanece detenida mientras avanza la causa en su contra y su situación judicial sigue siendo incierta. En ese contexto, la figura del conductor volvió a cobrar un rol clave en la vida cotidiana de Amadeo. Francesco, en tanto, reside principalmente con su padre en Córdoba.
No es la primera vez que el periodista se involucra activamente en el cuidado de sus nietos cuando la familia atraviesa momentos difíciles. En esta oportunidad eligió no hacer declaraciones públicas sobre el proceso judicial de su hija, pero la imagen y su mensaje dejaron en evidencia qué lugar ocupa hoy en su vida: el de un abuelo presente en cada paso importante.
Lejos del personaje mediático duro que suele verse en televisión, Jorge Rial mostró que, cuando se trata de su familia, también sabe dejar lugar para la emoción.
¿Qué pasó entre Jorge Rial y Viviana Canosa?
La historia entre Jorge Rial y Viviana Canosa tuvo un inicio marcado por el trabajo codo a codo en televisión, cuando compartían pantalla en los primeros años de Intrusos(América TV). En ese entonces, el vínculo era estrictamente profesional y ambos eran figuras clave del ciclo que revolucionó el periodismo de farándula.
Con el correr del tiempo, esa relación se fue tensando hasta quebrarse por completo. La salida de Canosa del programa estuvo rodeada de versiones cruzadas, internas calientes y un clima que, puertas adentro, ya era insostenible. A partir de ese momento, lo que había sido compañerismo se transformó en una enemistad pública.
Desde entonces, los cruces no tardaron en llegar. Declaraciones picantes, pases de factura al aire y comentarios con doble filo se repitieron a lo largo de los años, alimentando uno de los conflictos más comentados del ambiente mediático argentino.
Aunque nunca se terminó de blanquear cuál fue el verdadero detonante, siempre se habló de conflictos personales mezclados con tensiones laborales, egos fuertes y situaciones que habrían superado lo estrictamente profesional.
Cada vez que alguno rompía el silencio en una entrevista o editorial, la pelea volvía a tomar fuerza. Aun cuando ambos siguieron carreras por caminos distintos, el conflicto jamás se cerró del todo y reapareció en distintos momentos.
Con el paso del tiempo, esta guerra fría, y a veces no tanto, se convirtió en una especie de leyenda del espectáculo argentino, sostenida por versiones, silencios incómodos y viejas heridas que nunca terminaron de cicatrizar.