Jorge Rial mostró su costado más tierno con su nieto Amadeo en su primer día de jardín

Actualmente, Morena permanece detenida mientras avanza la causa en su contra y su situación judicial sigue siendo incierta. En ese contexto, la figura del conductor volvió a cobrar un rol clave en la vida cotidiana de Amadeo. Francesco, en tanto, reside principalmente con su padre en Córdoba.

No es la primera vez que el periodista se involucra activamente en el cuidado de sus nietos cuando la familia atraviesa momentos difíciles. En esta oportunidad eligió no hacer declaraciones públicas sobre el proceso judicial de su hija, pero la imagen y su mensaje dejaron en evidencia qué lugar ocupa hoy en su vida: el de un abuelo presente en cada paso importante.

Lejos del personaje mediático duro que suele verse en televisión, Jorge Rial mostró que, cuando se trata de su familia, también sabe dejar lugar para la emoción.

Posteo de Jorge Rial con sus nietos

¿Qué pasó entre Jorge Rial y Viviana Canosa?

La historia entre Jorge Rial y Viviana Canosa tuvo un inicio marcado por el trabajo codo a codo en televisión, cuando compartían pantalla en los primeros años de Intrusos (América TV). En ese entonces, el vínculo era estrictamente profesional y ambos eran figuras clave del ciclo que revolucionó el periodismo de farándula.

Con el correr del tiempo, esa relación se fue tensando hasta quebrarse por completo. La salida de Canosa del programa estuvo rodeada de versiones cruzadas, internas calientes y un clima que, puertas adentro, ya era insostenible. A partir de ese momento, lo que había sido compañerismo se transformó en una enemistad pública.

Desde entonces, los cruces no tardaron en llegar. Declaraciones picantes, pases de factura al aire y comentarios con doble filo se repitieron a lo largo de los años, alimentando uno de los conflictos más comentados del ambiente mediático argentino.

Aunque nunca se terminó de blanquear cuál fue el verdadero detonante, siempre se habló de conflictos personales mezclados con tensiones laborales, egos fuertes y situaciones que habrían superado lo estrictamente profesional.

Cada vez que alguno rompía el silencio en una entrevista o editorial, la pelea volvía a tomar fuerza. Aun cuando ambos siguieron carreras por caminos distintos, el conflicto jamás se cerró del todo y reapareció en distintos momentos.

Con el paso del tiempo, esta guerra fría, y a veces no tanto, se convirtió en una especie de leyenda del espectáculo argentino, sostenida por versiones, silencios incómodos y viejas heridas que nunca terminaron de cicatrizar.