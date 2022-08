La frase explosiva de Nancy Pazos tras reemplazar a Georgina Barbarossa: ¿un palito para Telefe?

Embed

El cronista de Socios del espectáculo (El Trece) entrevistó a Pazos para preguntarle por los cambios sorpresivos en el ciclo. La periodista lanzó una frase picante.

Georgina barbarossa.jpg

"El lunes y el martes hice la conducción. Después se confirmó que lo de Georgina no era por 48 horas, que era algo más largo, y el canal decidió buscar a una conductora, como tiene que ser. En este caso, Vero Lozano", explicó la panelista.

"¿Pero vos sos conductora?", le retrucó el notero. "No para Telefe. Yo puedo conducir un programa de radio. Yo soy muy picante. Mi aspiracional no es ser conductora de Telefe, no tengo el physique du rol", sentenció Pazos.

image.png

El pedido de disculpas de Georgina Barbarossa tras la polémica con Pepe Cibrián

A fines de junio pasado, Georgina Barbarossa se tomó unos minutos en su programa en Telefe, A la Barbarossa, para pedirle disculpas a Pepe Cibrián Campoy y a su pareja, Nahuel Lodi. La conductora y actriz le había dicho al director teatral que no veía bien su compromiso con el joven, a quien conoció hace algunos meses. Georgina estuvo en la ceremonia de Pepe y Nahuel, el viernes 24 de junio.

"Antes de ayer nosotros hicimos los comentarios sobre la boda de Pepe, él ya sabe, yo se lo había dicho personalmente pero al tocar el tema aquí, yo me desmadré", comenzó diciendo la conductora tras aquel episodio.

image.png

"Tendría que haber frenado.... una serie de cosas que no frené", agregó.

Finalmente, la actriz y conductora se disculpó con su amigo. "Me lo mandé yo. Así que yo le pedí perdón a Pepe porque estuve mal. Lo quiero a Pepe, le pido disculpas a Pepe y a Nahuel y toda su familia", sentenció. Pero lo cierto es que hasta el momento el director teatral no dio señales de disculparla.