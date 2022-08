Trascendió una fuerte interna entre Georgina Barbarossa y la producción de su programa

Georgina no quiere tratar los temas policiales en su ciclo porque no le resultan cómodos, sin embargo desde el programa le exigen que lo haga porque mide. "Georgina se disfrazó de Pachamama para arrancar el programa. La producción la mandó a cambiar y arrancaron con policiales. Georgina re caliente revoleó el disfraz", contaron en LAM.

Además, revelaron que a la jefatura de El Trece el programa de Ariel Rodríguez Palacios, Ariel en su salsa, les está trayendo dolores de cabeza por su alto rating.

"Mientras que en El Trece, el noticiero del mediodía pide mejor piso de rating. El éxito del cocinero es difícil de combatir y piensas estrategias para acortar la gran diferencia de números", aseguraron en la cuenta de Instagram.

Georgina Barbarossa se metió en Tinder y contó qué requisito debe tener un hombre

Tras vivir un momento muy especial con uno de sus mellizos, Juan, que se casó por civil, Georgina Barbarossa habló de su vida sentimental y reconoció que abrió su perfil en la aplicación de citas Tinder.

La actriz y conductora habló en el ciclo radial Agarrate Catalina, La Once Diez, y dio detalles de su llegada al mundo virtual de la ap de citas y contó qué requisitos debe tener un hombre para que le llame la atención.

Georgina aclaró en tanto que "no está en pareja" pero que “tuvo un par de cosas” este último tiempo. “Lo que me pasa es que estoy tan ocupada ahora que no tengo tiempo de fijarme”, dijo la ex Masterchef Celebrity sobre su conectividad en la aplicación de citas.

Y sobre los hombres que busca, comentó: “Tienen que ser valientes porque te ven fuerte y se asustan. Que sean limpios, con la dentadura completa, simpáticos y cultos. Que me hable bien, que me conjugue bien los verbos y que no me diga ‘vistes’ o ‘agarrastes’”.

Antes, en charla con Gente, la actriz y conductora afirmó: “Yo estoy en Tinder. Lo que pasa es que después me olvido de contestar. Estaba haciendo la temporada en Carlos Paz y Rochi Igarzábal y Sofía Macaggi me lo abrieron. Yo no lo podía creer. Me empecé a divertir muchísimo, pero tampoco la vida pasa por ahí. No estoy todo el día pendiente del teléfono porque me muero. Entre los mensajes y todas las cosas que te llegan de información es como que… si viene el amor, fantástico”.