La frase irónica del Negro Oro, que provocó la tremenda reacción de Cinthia Fernández

Ese no fue el único cruce. En su programa de radio, El Negro Oro le dedicó un comentario irónico a la panelista. El conductor de Nosotros a la mañana dijo que Cinthia utiliza un auto "pedorro" para ir al canal.

En su Instagram, la bailarina se mostró manejando su Honda Fit y agregó: “Buen día, me voy al canal en mi auto pedorro”. Pero no conforme con eso, Cinthia fue por más:“Es mi amigo fiel, el que me lleva todos los días. El pedorro fiel. Mi bolita viajera”.

image.png

Un seguidor con buena memoria le preguntó a la panelista de Nosotros a la mañana por qué dejó de usar su camioneta. “La dejo en casa y la uso para pasear. Me la compré con mucho esfuerzo y para darme el gusto porque vivo laburando 24x7″, le respondió la ex de Matías Defederico.

“Trasladarme en la camioneta sería hacerle kilómetros al pedo y después venderla es difícil. Además que la gente maneja para el orto y en lo que va del mes ese auto ‘pedorro’ del que hablan lleva tres choques. Justamente lo tengo para butaquearlo. Un auto viejito, pero seguro”, sentenció.

El Negro Oro minimizó el cruce al aire con Cinthia Fernández y fue contundente: "Tiene mal carácter"

El Negro Oro tuvo un entredicho al aire en Nosotros a la mañana con Cinthia Fernández. El conductor frenó a la panelista, que intentaba hacerle una pregunta a un invitado, que estaba en un móvil.

"Todos los hombres me están callando y no puedo ejercer mi derecho a preguntar", se quejó la bailarina. "Dejame que hable... no interrumpas", exclamó el reconocido presentador.

En una nota con LAM, El Negro explicó por qué la frenó a Cinthia. "No correspondía que hablar porque el invitado me estaba por dar una respuesta. Le dije: dejenlo terminar y después hablan todos", sostuvo.

"Se enojó y dijo: ¡Me están callando!'", señaló el cronista del programa de Ángel de Brito. "Cinthia es así, es como mi nieta... es una nieta de mal carácter. La prioridad mía es le aire. Yo cuido el aire del programa", exclamó el conductor.

El Negro enfatizó que no modificará en nada su estilo. "Yo no voy a cambiar a la edad que tengo. Lo que siento lo digo. Si te cae bien, bien, y sino enojate", sentenció.