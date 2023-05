La frase de Lourdes Sánchez que encendió el duro enfrentamiento con Coti Romero

"¿No será al revés? Porque a mí me llamaron hace un mes y pico. Me preguntaron si tenía ganas, porque Marcelo quería que esté en el Bailando. Y no sé cuándo a ella la llamaron. Yo creo que a ella la llamaron después de que nos quisieron enfrentar. Te la dejo picando...", le detalló Lourdes al movilero.

"¡Ves! Al final ella que dice que yo no la ayudaba, la recontra ayudé, y encima está de angelita, como yo dije. Tengo un ojo, yo soy casi productora", agregó la bailarina.

En otra parte de la nota, Coti, filosa como suele ser, dio a entender que Lourdes de no estar en pareja con el productor Chato Prada no conduciría programas. "Es como muy básico ir al tema del marido", sostuvo Sánchez en respuesta a lo que había dicho Coti en el piso de LAM.

"No hace falta que lo aclare, pero justamente los tres programas que estoy conduciendo en ninguno el productor es el Chato", cerró Lourdes.

Lourdes Sánchez se refirió a si participará en el Bailando 2023: "Es muy difícil..."

Lourdes Sánchez desembarcará este lunes a la medianoche en América TV con el ciclo Comer para creer. El programa, que ya pasó por las pantallas de Canal 9 e IP, está dedicado a la gastronomía, muestra recetas simples e invita al espectador a conocer los mejores restaurantes de Buenos Aires.

En exclusiva con PrimiciasYa, Lourdes adelantó: "Estoy muy feliz con esta ruta gastronómica, recetas, cosas ricas para comer, para que te vayas a dormir con la mente llena de dulces".

La mujer del Chato Prada, quien estudió pastelería, contó cuándo comenzó a incursionar en la cocina: "Fue a partir de la cuarentena. Tenía una hashtag LuluCocinerita y ahí me di cuenta de que me encantaba y era una manera de conectar con la gente, con mis seguidores. Siempre alguien tiene una receta para recomendar, para pasártela. Y trasladar todo eso a la pantalla, me encanta".

"No me privo de nada, todos me dicen: '¿pero vos comés todo lo que cocinás?' Sí, yo como todo, aparte soy muy dulcera, pero lo acompaño con mucha actividad física", reveló la bailarina sobre cómo cuida su esbelta figura, sin dejar de darse un gusto.

En otra parte de la entrevista, Lourdes afirmó que su casamiento con el productor se posterga y confesó que una de las ideas que tiene es que el menú de la boda tenga algo de la gastronomía de Corrientes, como el chipá guazú y la sopa paraguaya.

También, la correntina habló sobre el Bailando 2023 de Marcelo Tinelli. "La verdad es que tiene que darse un montón de cosas. Y soy mamá. Tengo que ver en qué huequito voy a poder ensayar", admitió. "Tengo muchas ganas de bailar, el último Bailando fue con Fede Bal, y siento que una bailarina llega a un momento que ya no puede bailar. Trabajás con el físico, yo me lastimé mucho el cuerpo, entonces es ahora... o se me van terminando las posibilidades", opinó.

"El Bailando lo que tiene es que podés hacer de todo, podés jugar un montón, hay muchos ritmos, y eso me encanta. Le agradezco mucho a Marcelo (Tinelli), toda mi carrera casi que se la debo a él. Fue muy generoso con todos los bailarines, nos puso al frente, en un momento donde los bailarines éramos el adorno de una figura. Por eso, es difícil decirle que no", cerró la bailarina.

En Comer para creer, Lourdes Sánchez compartirá experiencias en primera persona para acceder a los lugares más secretos de Buenos Aires. Restaurantes de alta cocina, fondas, bares y tapeos que se ajustan a todos los gustos. Platos típicos y comidas tradicionales y sencillas para aprender a cocinar y disfrutar con todos los sentidos.