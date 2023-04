Coti Romero y el fuerte ninguneo a Lourdes Sánchez: "Al ser correntina..."

coti romero .jpg

Lourdes Sánchez había opinado en LAM que a Coti Romero le faltaba técnica para el Bailando 2023. Entonces la exjugadora le respondió: "Sí, pero ella se puso a cantar sin saber nada. Igual, yo le tengo respeto porque tiene un disco. No tengas miedo, Lourdes. No te voy a sacar tu lugar. No te preocupes, no estés celosa".

Y continuó: "Vos podés dar un comentario, decir: 'no, no, la veo'. Pero puso caras despectivas, gestos. Se aprende, así como seguramente vos tuviste que aprender para sacar un disco. Yo voy a tener que aprender si en algún momento quiero entrar al Bailando, para saber lo que es el baile, obviamente".

Sobre el video que la correntina hizo para entrar al Bailando 2023, y Sánchez criticó, ella acotó: "La one, que es Moria (Casán), nos comentó y dijo que re bien, que nos re quiere, y Marcelo (Tinelli) también, es el número uno en el programa". "Quizás a ella le molestó que el Chato me haya nombrado en su momento", chicaneó.

En el último tramo de la nota, Coti Romero se refirió al contrato que la exjugadora tiene con Telefe y Kuarzo, que es lo que le imposibilitaría trabajar para otro canal: "Estamos viendo todavía, porque hay trabas, está difícil la cosa, pero la verdad es que si a mí me llega una propuesta contundente, a mí me re gustaría. Es lo que yo quiero hacer en este momento".

Insultaron a Coti Romero y el Cone Alexis Quiroga en México por no dejar propina: "Váyanse a la..."

Felices y tan, o más, enamorados que el primer día cuando se conocieron en la casa de Gran Hermano 2022, Coti Romero y el Cone Alexis Quiroga hicieron las valijas y volaron a México para celebrar los 21 años que este martes está cumpliendo la correntina.

Y si bien no todo salió como ellos esperaban, lo cierto es que se lo tomaron humor. Resulta que hace unas horas mientras esperaban el avión para trasladarse de la ciudad de México a Cancún decidieron almorzar en el aeropuerto. Y hete aquí que los insultaron por no dejar propina.

“Le explicamos al mozo que no teníamos más plata, que teníamos que salir a buscar y ésta fue su contestación”, contó Alexis desde sus Instagram Stories tentado de risa y asombro al mismo tiempo, mientras Coti remató reproduciendo el insulto del mozo: “¡Váyanse a la verg...!”.

Pero claro que eso no logró estropear el viaje a la playa de los ex GH, y mucho menos el festejo de cumpleaños de la actual influencer. “¡Feliz cumpleaños, mi amor! Que todos tus deseos se cumplan, y que nunca dejes de brillar. Acá estoy para acompañarte. Gracias por ser mi compañera. Te amo gringa”, le dedicó el Cone desde sus redes a Coti durante los primeros minutos de este 18 de abril, así como luego mostraron la improvisada torta de cumpleaños.