La fuerte acusación de Coti Romero contra Martín Salwe: "Espero que te la banques"

“Dijo que yo invento cosas para que hablen de mi y es lo peor que puedo haber dicho porque yo sé muchas cosas de él. No estoy enojada pero si harta. Para vos Martín, espero que te la banques porque te voy a decir un montón de cosas. No tengo que inventar cosas y si hago polémica o no discúlpame pero es mi show”, sentenció en una nota con Intrusos (América).

Y disparó: “En cambio vos, no te invitas solito las cosas, te las tiene que invitar alguien más porque ni siquiera para eso servís. Nosotros le invitamos el romance, ahora se dio, que lindo, pero nos tiene que agradecer. Imagínate la buena onda que había que lo estábamos ahí bancando con remeras de él diciendo no soy gato, una feroz mentira, y ahora viene a decir esto de m”.

Finalmente confesó cómo habría surgido el romance con Nenu López y sin pelos en la lengua aseguró: "Nosotros lo tuvimos que inventar, La tía Sebi, porque no me llevo el crédito de nada. El le dijo' dame una mano Sebi porque se que hacer'. Milett lo estaba comiendo, no existía. Hoy es real, pero que nos de las gracias, tiene que venir a arrodillarse”.

Coti Romero tuvo una feroz reacción ante quienes la criticaron por su forma de vestir: "¿Quienes son?"

En las ultimas horas Coti Romero recibió muchos comentarios negativos por la elección de su vestimenta para la ceremonia de Los Más Clickeados 2023 de Ciudad Magazine.

Si bien aseguró que no se sentía afectada por los haters, igualmente la correntina decidió compartir un sentido descargo en sus historias de Instagram acerca de la situación. “Bueno acá una reflexión mientras me hago mi skincare. Cuando uno es lindo no necesita nada, se puede poner una bolsa en el cuerpo que le va a quedar bien igual, y ese es mi caso. A mi me queda todo bien, le guste a quien le guste", comenzó.

“Si yo me quiero seguir poniendo ropa descombinada me voy a poner, voy a hacerlo apropósito porque me chup.. un huevo a mi la moda. Se que soy hermosa, que me queda bien igual y me lo voy a poner igual. Me encanta andar así por la vida, cómoda con algo que a mi me guste. Entonces no se calienten por si a mi queda bien o no algo, preocúpense por su vida insignificante”, agregó.

Y siguió: “Yo estoy re bien así como estoy y me voy a seguir poniendo ropa que a ustedes no les guste porque a mi me gusta, y si no me se vestir vayan a llorar al campito. Además hay cosas importantes en esta vida que saber o no saber vestirse, o vestirse con marcas importantes. Esta bueno tener un poquito de cerebro”.

Por último, se mostró mas indignada y cerró un terminante mensaje. “No se preocupen por cosas que no tienen sentido, ¿Quién inventa la moda aparte? ¿Quién dice que esta bien o no está bien ponerse? Si yo quiero salir con mi pijama por la vida, ¿Quién me va a decir que está mal? ¿Quién carajo se creen que son ustedes? Si yo me quiero poner toda la ropa descombinada, según la sociedad, ¿quién me va a decir que está mal? ¡¿Quiénes son?!".