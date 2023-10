De Sex al Bailando 2023, Martín Salwe contó todo sobre su carrera artística: "Me estoy descubriendo"

En ese sentido, remarcó que se siente transitando una escuela de comedia musical, y que por las ganas de un nuevo desafío no dudo al recibir nuevas propuestas. "Cuando fui a ver Sex la última vez, al toque me llegó el llamado de Muscari, de casualidad, y me lo imaginé porque cuando la fui a ver me visualicé haciéndolo, dije que esto podría hacerlo", confesó.

"Lo pensé por la temporada, si me convenía o no, pero me recontra motivó y dije acá si , era un desafío. Nunca en mi vida había hecho teatro, me había puesto un armes ni hice algo parecido a lo que hago en la obra. Era toda una locura nueva. No había nada de lo que me proponía José que yo tenga un antecedente. Fue una decisión que pensé un poco, pero que desde el vamos era un lo voy a hacer, nunca dije un no", agregó.

Martin Salwe Sex

Incluso, reveló que desde que está en la obra le han llegado distintas propuestas indecentes. "Pasa mucho que la gente que viene a ver Sex después te escribe por privado de Instagram y hay propuestas. Hay de todo tipo, pero yo esos mensajes directamente ni los respondo o no los abro. Nunca sabes, y nada me atrapó ni me llamó la atención. Soy muy convencional en ese sentido, si estoy con alguien estoy con alguien y punto final, no hago muchas locuras", amplió.

Por último, habló acerca de la posibilidad de ser el próximo ganador del Bailando y reflexionó: "Con Milett no estaba espíritu porque ese hambre se logra con mucha conexión, pasión y un remo uniforme de los dos. Toda esa sensación y esa locura de quiero ganar y llegar a la final la sentí con Nenu. Ahora quiero llegar lo mas lejos posible y aprender todo".

"Es muy difícil ganar. Yo creo que el Bailando lo gana una persona que tiene buenas presentaciones, porque quizás no es el baile, es un poco la previa y el show general, ha ganado gente que no bailaba pero que el show fue fundamental. Tiene que ser una pareja que fue muy querida por la gente, muy popular. Creo que para esa sensación me falta, no me veo ganador ahora, pero voy a hacer lo posible para empezar a tener en el cuerpo y en la cabeza esa sensación", cerró.

Martín Salwe Bailando 2023 con Nenu

Martín Salwe habló del conflicto en Israel en el Bailando 2023: "Tengo amigos secuestrados"

Este lunes, en el Bailando 2023 (América TV), Martín Salwe, el bailarín que acompaña a la participante Milett Figueroa, habló sobre el conflicto en Israel: "No es una guerra, fue un ataque terrorista".

"Fue un fin de semana muy complicado para mí en lo personal por lo que pasa en Israel. Tengo allá amigos, familia. Tengo amigos secuestrados, gente desaparecida, amigos que van al campo de batalla ahora pronto. No es una guerra, ahora va a ser una guerra, pero no fue una guerra, fue un ataque terrorista hecho por terroristas, eso es Hamas", expresó el bailarín.

Y agregó: "Es muy triste, duele, estamos lejos de la gente, nos falta información. A toda la comunidad judía, que es gigante, le es difícil, le es complicado. Quiero mandar un mensaje de apoyo a toda la gente de allá de Israel".

"Tengo amigos que han ido comingo a la primaria, al secundario, que hoy están, con la edad que tienen y con lo que pueden, yendo a un campo de batalla. No saben si vuelven, se despiden de los familiares. Es realmente triste", profundizó.

Y reiteró: "No fue una guerra, fue un ataque terrorista, ingresaron a matar civiles, a fusilar a niños, a mujeres, a ancianos, gente indefensa, y después volver". "A la gente de Israel todo mi cariño y amor, aguante el pueblo judío", dijo emocionado Salwe.