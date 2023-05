La fuerte advertencia de Luis Ventura al entorno de Jorge Rial: "Yo les digo..."

El conductor de Secretos Verdaderos remarcó que Rial estuvo muy grave. "Estuvo muerto 10 minutos. A los que lo quieren, les digo: ¡Cuídenlo!", enfatizó.

Ventura dejó entrever que el ex Intrusos lleva una vida con muchos sobresaltos. "Jorge nunca se cuidó. A mí, cuando me internaron, me sacaron los teléfonos. No recibía a nadie, no atendía llamados", señaló.

"Ojo porque yo veo cosas... un paciente no puede decidir su destino", reiteró el periodista. "Después que no vengan las lágrimas", añadió, indignado con el entorno de la figura de C5N.

Al finalizar, Ventura insistió en advertir que Rial tiene que cambiar su estilo de vida, le guste o no. "Si alguien tuvo un infarto, no le llenes la vida de estrés", sentenció.

Jorge Rial (5).jpg

La conmovedora foto que compartió Morena, en medio de la internación de Jorge Rial

El fin de semana, Jorge Rial fue trasladado de urgencia a la Clínica del Country en Bogotá, Colombia, donde estaba disfrutando de unas vacaciones. Durante su internación, el conductor sufrió un infarto y tuvo que ser reanimado.

Sus hijas, Morena y Rocío, tomaron un vuelo y viajaron a ese país para estar junto a su papá. La información sobre la salud del periodista era escasa y para nada alentadora.

Afortunadamente, Rial logró recuperarse luego de atravesar por una situación delicada por su complejo cuadro cardíaco. Aunque aún tiene que continuar en observación, el pronóstico es positivo.

En su cuenta de Instagram, Morena compartió una imagen conmovedora. La joven subió una foto en al clínica, sosteniéndole la mano a su papá. "Te amo", escribió en la descripción de la publicación.