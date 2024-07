La fuerte confesión de Julieta Poggio tras confirmarse el romance de Nacho y Coti: "Al principio..."

Por esta razón, Julieta fue consultada acerca del nuevo romance de su mejor amigo, y sorprendió al contar que es muy celosa del ex hermanito. "Vos tiraste que no iba a pasar y pasó", le recordó Fermín Bo a la influencer en el streaming Viernes Trece.

Juli Poggio y Nacho

Y es que cuando comenzaron los rumores, Juli aseguró que no había chances de que esa relación suceda. "Sí, como me descansaron con eso. Yo por algo estaba segura, fue antes igual eso. Yo no miento, en ese momento estaba segura", se justificó.

"¿Sos amiga celosa vos?", continuó el conductor. En ese instante Julieta cometió un sincericidio y confesó: "Sí, y de Nacho soy muy celosa. Ahora ya no tanto, pero al principio no le dejaba ninguna, todas se las bochaba. Menos... una".

Embed

El tierno encuentro de Marcos Ginocchio y Julieta Poggio que despertó rumores de reconciliación

Luego de ponerle fin a su relación, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio revolucionaron a sus fanáticos al juntarse para hacer un vivo en sus redes sociales durante la noche del lunes.

Ambos se conocieron como compañeros en la casa de Gran Hermano (Telefe), y una vez afuera tuvieron un romance secreto que dieron a conocer una vez que la relación había llegado a su fin.

"Lo importante es que quedó una linda relación y que fue una historia re especial. Para mí, por lo menos, fue alguno único, re loco y re fuerte”, comentó Juli hace poco de vista en Noche Al Dente (América).

Demostrando la buena onda que quedó entre ellos, durante la noche el ganador del reality se encontraba haciendo vivo e invitó a Julieta a sumarse para charlar un rato.

Ambos se brindaron apoyo y alentaron en los proyectos de cada uno, también se pasaron algunas facturas, y por supuesto hubo muchas risas y ciertas miradas.