La fuerte confesión de More sobre su papá Jorge Rial: "No tengo..."

Acto seguido, le preguntaron hace cuánto está distanciada del periodista y respondió: "Desde que vino de Colombia". "Con razón no me contesta (por Rial), porque le puse: '¿estás viendo a Morena?', y cri, cri, cri", dijo el conductor.

"No me peleé en Colombia, pero hay cosas que a mí no me gustan y hay cosas que a él no le gustan y no nos vamos a llevar bien", afirmó la mamá de Francesco. "Bueno, ¿a vos qué no te gusta?", le preguntó Yanina Latorre. "No lo voy a decir por la tele", le contestó.

Yanina insistió y le preguntó qué le enoja de él."O sea, vivimos peleando en realidad", dijo More. ¿Es muy celoso con vos?, indagó Marixa Balli. "No, en mi vida amorosa ya no se mete más. Desde el papá de mi hijo", le respondió.

More admitió que "siempre está a los tiros" con el padre. Y aseguró que ella se hace cargo de sus errores y que tiene "su vida". También recordó que se fue de su casa a los 17 años "por culpa de la (Agustina) Kampfer". "Me echó mi papá, por defenderla, porque yo no la saludaba, no la aguantaba". Después el tiempo me dio la razón. Tiene malas vibras (por Kampfer)", dijo More sin entrar en detalles sobre la relación con la ex de su papá.

Estefi Berardi volvió a preguntarle por la pelea con su padre: "¿Y no se pueden juntar a hablar de lo simple?". "No, te agradezco. No, nos llevamos. O sea, está todo bien, es el abuelo de Francesco. Si lo quiere ver lo va a ver", sostuvo.

More Rial se mete en el mundo OnlyFans y promete dar que hablar: "Le hablé a mi amiga para..."

Después del gran susto que pasó por la salud de su padre Jorge Rial, quien sufrió un infarto en Colombia y pasó varios días internado en ese país, regresando a la Argentina en un vuelo sanitario tras el alta, More Rial se tomó unos minutos para interactuar con sus seguidores de Instagram.

Ahí, la hija del periodista adelantó que está pensando seriamente en abrirse una suscripción en en la plataforma de venta de contenido erótico OnlyFans para monetizar sus imágenes o videos.

"¿Y el cafecito?", le preguntó uno de sus seguidores. A lo que la joven de 24 años comentó con emojis de risas: "Jaja en esas. Justo le hablé a mi amiga para que venga a enseñarme lo del Only".

Después, le consultaron a la hija del conductor si se arrepiente de algo, a lo que ella contestó segura: "No me arrepiento de nada que hice en mi vida, todo dejó su enseñanza. Me fallaron muchas personas pero creo que uno se hace más fuerte y crece con cada caída".

De esta manera, si se concreta su llegada a la famosa plataforma para adultos, More Rial se sumará a la larga lista de famosas que ya la integran hace tiempo. Veremos si finalmente se termina sumando.