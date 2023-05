La furia de More Rial por las especulaciones con la salud de su papá: "Quieren dañar..."

Embed

"Si ustedes no saben del tema, no saben de los problemas de la salud de la gente, ¿para qué inventan, para qué hablan?, a mi me gustaría saber por qué, por qué se meten, por qué inventan, por qué dicen... ¿no ven que dañan?", continuó en su descargo a través de sus Instagram Stories.

Para cerrar, More fue contundente: "Y si quieren dañar, dañen a su familia, a su gente y a su mundo. Les mando un beso grande a todos". Clarísima.

La firme reacción de More Rial tras ser acusada de provocar un incendio en un hotel: "Las cámaras..."

Este martes, luego de ser acusada de provocar un incendio en un hotel de Córdoba y, además, causar disturbios y molestar a los huéspedes, More Rial rompió el silencio en A la Tarde (América TV) y dio su versión de los hechos.

“Me dicen que la denuncia realmente existió. En esa denuncia, está tu nombre y apellido, hablan de escándalos, discusiones, que se quejaron de otras habitaciones del hotel por disturbios y ahí te pidieron que te retires", le dijo Cora Debarbieri a la hija de Jorge Rial.

"Yo dormí en el hotel y no hubo disturbios", le respondió a la periodista de A la Tarde y añadió: "no hubo disturbios, no me peleé con nadie. Yo me fui a las 5 de la tarde del hotel, volví a las 9 de la noche y estaba este problema del incendio. Me pasan a otra habitación porque yo tenía dos”.

Fue el portal cordobés Cadena 3 que dio la noticia de que la hija de Rial estuvo hospedada desde el viernes por la noche junto a dos acompañantes en Hotel Orfeo, lugar en el que se prendió fuego una de las cortinas de la habitación y, según detallaron, habrían realizado un ritual religioso con imágenes de San la Muerte.

Para cerrar, More detalló: “Qué se yo, si yo no estaba en el hotel. Está en las cámaras que yo me fui a las 5.30 de la tarde. Todos me quieren dar porque mi papá está débil, pero él se va a mejorar, ustedes no se hagan problema", cerró, firme.