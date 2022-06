La fuerte denuncia de Isabel Macedo a días de haber sido madre

“Acá estamos, cansada es poco, dolorida. No entiendo, me parece rarísimo que te dejen ir tan rapaz, que te hagan ir tan rápido de ahí, porque como que no estás listo para meterle con todo”, escribió enojada.

“Mira que yo tengo actitud, si hay algo que me sobra es la actitud, vamos para adelante, todo. Pero no me puedo mover, me siento medio mal, me duele todo. Tardo una hora para levantarme de la cama, tardo una hora para todo, pero igual estoy haciendo bastante reposo”, explicó sobre su cuadro ya que fue un parto por cesárea.

Así mismo, agradeció el cariño y los mensajes que recibe de sus fans.

La primera foto de Julia, la segunda hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

Isabel Macedo y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se convirtieron en padres de su segunda hija, Julia.

En su cuenta de Instagram, la modelo y actriz compartió la primera foto de la niña.

En la postal, Julia está en brazos de su hermana, Belita.

"Ahora sí", escribió Macedo y agregó el emoji de un corazón.

La actriz también colgó una imagen, donde está sonriente con la niña recostada en su pecho.