La fuerte frase de Jey Mammon sobre su viaje a España: "Necesito desconectarme de este infierno"

Jey negó los hechos por los cuales se lo señala. "Para mi es muy importante aclarar que hay una denuncia falsa. Tengo la manera de demostrar que lo conozco cuando tenía 16 años", remarcó.

Enseguida, el humorista mencionó que decidió irse del país. "Me voy a tomar unos días porque mi cabeza necesita dejar de escuchar lo que dicen en TV. Me voy a ir solo", sostuvo.

En la nota advirtió que no tiene nada que esconder. Sin embargo, optó por viajar a España para buscar "relajarse". "Yo no tengo nada que esconder, pero necesito desconectarme de este infierno", añadió.-

"Es un tiempo que yo me tengo que tomar para relajarme porque la salud mental es muy importante. No tenía pensado contar que me iba, pero tampoco es que me estoy escapando", enfatizó.

Por último, Jey apuntó a los medios. "Esto no es un partido de fútbol. El periodista tiene que hacer el trabajo de periodista. Sí me llaman la atención el tratamiento que le dieron al tema algunos. No hablo personalmente de nadie, en absoluto. Es un tema que está en agenda, que hay que tratar", concluyó.

Se conoció en la casa de qué famosa actriz argentina está Jey Mammon en Madrid

Anoche, Jey Mammon tomó un vuelo rumbo a Madrid para tratar de alejarse del revuelo mediático que se generó en torno a la denuncia en su contra de parte de Lucas Benvenuto.

Según informaron este jueves en A la tarde (América TV), Luis Ventura reveló que el humorista y conductor estaría hospedándose en la casa de una famosa actriz argentina, reconocida en la península ibérica.

"Me han pasado la información que Jey va a parar en la casa de Ceilia Roth, su amiga incondicional. Ella está en España. De alguna manera, en este mal momento que le toca vivir, le abrió las puertas de su casa para abrigarlo, contenerlo y bajarle los decibeles", detalló el periodista.

Llama poderosamente la atención el respaldo de Roth a Jey, ante una farándula que le ha dado la espalda tras conocerse la denuncia de Luca Benvenuto, que tuvo una relación con él cuando era menor de edad.