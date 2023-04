Habló el hombre que fotografió a Jey Mammon en el avión rumbo a España: "Estaba harto de todos"

"Me dijo: hola, así tímidamente. Sorpresivamente me encontré con él. No hablamos hasta la mañana hasta que me increpó por la foto que había sacado", comentó el pasajero.

Embed

"Le dijo a la azafata: no sé quién me sacó fotos. Y yo dije: yo fui uno. Toda la gente lo vio y algunos sacaban fotos", precisó el hombre que viajó al lado del animador.

"Mi única preocupación es que no pensaran que era acompañante de él. Llegó y se tapó con esa frazada que te dan. No se levantó nunca para el baño, casi se pierde la comida porque estaba durmiendo", precisó en detalle.

"En el embarque pasó adelante de todos los de económica y se notó como que lo hicieron pasar", recordó Carlos. Y agregó: "Se levantó con otro carácter y cuando vio las fotos se puso en furia. Estaba enojado y dijo que se fue del país porque estaba harto de todos nosotros, eso se lo dijo a la azafata y a mí".

"Es un tipo que no está arrepentido y sin el arrepentimiento no va a tener el perdón", cerró el pasajero.

jey mammon avion.jpg

Qué dijo Jey Mammon antes de dejar la Argentina

Jey Mammon decidió irse del país y lo hizo en un vuelo que salió del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue abordado por el cronista de LAM, América Tv.

“No tengo nada más que decir”, dijo el animador, que se fue a España según pudieron averiguar desde el ciclo que conduce Ángel de Brito, que mostró el momento en que Jey abordaba el avión.

“Necesito relajar la cabeza, descansar un poco. Gracias”, le dijo Jey al cronista Santiago Sposato, aunque se limitó a decir “Chau, chicos. Gracias”, cuando le preguntaron adónde y por cuánto tiempo se iba.

Luego se le preguntó a Juan Martín Rago si le tenía miedo a la exposición pública. “Me ves así, solo, frente a toda la gente. ¿Me ves con miedo?”, le dijo, desafiante mientras seguía avanzando hacia el sector de migraciones.

“No tengo más nada que decir. Ya hablé y dije todo lo que tenía que decir, di las notas que tenía que dar. No tengo nada que decirte, Santi. Ya te lo dije por WhatsApp lo que tenía que decirte”, señaló el conductor, que se mostró muy afectado por algún tipo de calmante.