La fuerte historia de Milka Truol, la mamá de Ernestina Pais: "La mujer más valiente"

En diversas entrevistas, Ernestina recordó que era muy pequeña en ese entonces y llegó a destacar la figura de su madre como el sostén definitivo del hogar en aquellas circunstancias sociales tan severas de aquel entonces.

La unión entre la periodista y su madre estuvo marcada por los fuertes lazos sentimentales derivados de una realidad compartida sumamente intensa.

En varias ocasiones, la actriz y conductora le dedicó posteos a su madre, remarcando el amor que las unía y la relación de unión y amor que tuvieron desde siempre, siendo Milka pilar clave a lo largo de su vida.

El fuerte relato de Ernestina Pais sobre su historia familiar

En su visita a Intrusos (América Tv) en mayo de 2019, Ernestina Pais recordó el impacto que tuvo en su vida familiar la desaparición de su padre durante la última dictadura militar y el sostén clave de su madre Milka Truol y su hermana Federica, apenas unos años mayor a ella.

"Yo tenía 4 y mi hermana 7 y la pusieron como un poco a cargo de mí. Eso en nuestra relación históricamente fue una carga porque Federica nunca dejó de ser una mamá-hermana", comentaba sobre su fuerte historia familiar y el rol protector de su hermana Federica.

"A mi viejo se lo llevaron de un bar de Juan B. Justo y Santa Fe, que se había ido a reunir. Yo todo esto lo sé gracias al equipo argentino de antropología forense. En simultáneo entraron a mi casa a llevarse todo, yo estaba durmiendo y mi mamá que es la mujer más valiente que yo conozco escondió la agenda de mi papá bajo mi colchón", recordó en su visita al estudio del programa de espectáculos.

"Y como teníamos una perra enorme mi mamá salvó a la familia al esconder la agenda y puso a la perra adentro de mi cuarto. Mi hermana estaba despierta y sintió el temblor de la mano de mi mamá", cerró sobre aquel dramático episodio familiar cuando era pequeña.