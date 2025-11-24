La confesión más dolorosa de Lowrdez Fernández: "No me siento víctima, me siento responsable"

El tema de Lissa Vera también salió en la conversación. Iglesias le recordó la denuncia que su compañera había realizado: "Cuando ella (Lissa) fue a hacer la denuncia, a vos te debe haber sorprendido". La respuesta de Lowrdez fue contundente: "Sí, me decían ingrata: 'Lisa, te defendió'. Pero nunca levantó el teléfono para preguntarme cómo estaba, no sabía dónde vivíamos, no sabía si estaba con él, yo no vivía con él. Fue reloco, porque después tuvimos una charla".

Más adelante, la artista agregó: "Le agradezco que haya sentido una preocupación genuina, pero después no paró y la verdad que en las notas cuando yo tengo que hablar de todo este tema, me tengo que acordar de un montón de cosas que pasaron y yo no conté. Se llama revictimización. No sé si puedo hablar de esto, pero fueron discusiones que se fueron a la mierda. No me siento víctima, me siento responsable".

La entrevista se tornó aún más íntima cuando Iglesias le preguntó: "¿Por qué?". A lo que Lowrdez contestó: "Porque fue entre los dos". Y ante la consulta de si se siente culpable de que él esté preso, la cantante se quebró: "Sí", expresó entre lágrimas. "No lo puedo evitar, yo creo que igual es un proceso, por eso también quería esperar un tiempo para dar notas", añadió.

Además, describió con crudeza cómo vive este presente: "Estoy remando con un escarbadiente. Esperaba justamente que sea todo lo contrario. Se volvió violento en un punto y es violencia más violencia".

¿Cómo vivió Lissa Vera el conflicto con Lowrdez Fernández y qué dijo en LAM sobre su salud?

En LAM (América TV), Ángel de Brito habló con Lissa Vera, quien decidió ausentarse de la entrevista grupal que Bandana había programado el día anterior. En la charla, la cantante se mostró sincera y compartió cómo está viviendo este presente tanto en lo personal como en lo artístico.

"Hice lo que pude, estoy matada, pero bueno, estoy en mi casa. Básicamente mi cuerpo me dijo 'basta'. Es de público conocimiento que yo anduve por todos los programas que pude con el tema de mi compañera (Lowrdez Fernández) en su momento y eso evidentemente no fue gratis y empecé a sentirme mal: a tener la ataques de ansiedad y ataques de llanto. Cuando me di cuenta de que tenía tres cables pelados, dije: 'No, voy a ponerme las pilas solamente con el ensayo, el show, que es con lo que me prometí, y todos los demás itinerarios y actividades las di de baja", reveló.

Ante la consulta del conductor sobre si había atravesado algún inconveniente de salud, Lissa fue clara: "Un montón de cosas físicas y hormonales. Se me desfasó todo y me bajó la presión. Estuve comiendo hígado como si estuviese embarazada porque estaba totalmente anémica. Es todo del estrés. Me vio un médico y me dijeron que tenía que bajar un cambio. Todos están enterados de lo que pasó y me dijeron: 'Tratá de descansar'".

Más tarde, Ángel le comentó que algunas de sus compañeras habrían manifestado cierto malestar por su ausencia en la nota grupal. Ella, sin embargo, lo desestimó: "No, la verdad que no lo noté hoy cuando ensayamos".

Para cerrar, la artista dejó en claro cuál es su foco en este momento: "Yo con lo que tengo que cumplir es con con el show, con mis compañeras en el tema del trabajo, y las notas las di de baja, pero por mí por mi propio bien y por el bien del mismo proyecto".