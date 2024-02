La fuerte pelea entre Furia y Joel en la casa de Gran Hermano: "Dejá de ser envidioso"

En eso, su compañero interrumpió negando la acusación de Furia y ella aseguró: “Fue así boludo, juro que ese día me di cuenta lo que era la casa. Y no en vos, sino en general, lo que me a mi generaba”. “No fue así. No había comida, era una de las últimas comidas, no había más nada. No fue así ni en pedo”, siguió él.

Joel Gran Hermano

“Yo lo vi así, si queres enójate", disparó Juliana y Joel se justificó: “Lo qué pasa es qué hay una determinada cantidad de comida, vos empezas a servir plato por plato y de repente te das cuenta que no llegas”.

Sin embargo, Furia siguió con su descargo y sentenció: “Nunca como nada, me como los trozos de todos, dale, una vez en la vida que justo me dan un pedazo de pollo venís vos y me lo sacas, eso si me da bronca. Me parece que todos tienen que ser un poco compañeros”.

“Justamente, vos tenes que venir acá a estar con nosotros, colaborar. Juliana estuviste un mes sin hacer nada y no estoy equivocado”, retrucó Ojeda y luego salió al jardín mientras ella expresaba: “Si tenes calentura por como soy lo siento en tu alma, deja de ser envidioso loco. Yo hago de todo, y ustedes ven que yo hago. Cuando todos están pelotudeando, yo ordeno”.

El mensaje sin filtro de Furia contra Gran Hermano que alarmó a la producción

A dos meses de comenzado el reality, está más que claro que Juliana 'Furia' Scaglione es el personaje por excelencia de esta edición 2023 de Gran Hermano en la pantalla de Telefe. No sólo por su carácter extrovertido y hasta agresivo, sino también por sus estratégicos movimientos y jugadas que tanto dan que hablar.

Es así que tras la llegada de Romina Uhrig al reality, quien entró como invitada por dos días y tal parece que se quedará hasta el domingo, Furia mantuvo varias charlas con la ex GH, que la pusieron en alerta sobre el afuera.

Sucede que varios de los consejos de la ex diputada no le terminaron de cerrar a Juliana, básicamente por lo que ella supone de su imagen fuera de la casa. Y como no podía ser de otra manera, fiel a su estilo, se lo hizo saber a la producción del reality con un mensaje sin filtro.

Furia en el dormitorio - captura GH.jpg

Lo cierto es que en una de las conversaciones Romina le confió a Furia que Telefe apuesta a la familia, motivo suficiente para sugerirle que intente calmarse a la hora de discutir a los gritos con sus compañeros. Así, un rato después, la líder de la semana le envió un contundente mensaje a la producción de manera directa y mirando a cámara.

“¿Qué pasa Telefe? ¿Estás nervioso? ¿Así que Romina dice que yo no soy parte de una familia? ¿O sea que a la primera que quede nominada me sacan? Sé todo eso y más secretos, cariño”, disparó irónica mientras tarareaba entre frase y frase la icónica melodía de Terminator y se arreglaba frente al espejo del dormitorio.