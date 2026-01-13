La fuerte predicción de Arístida que hoy sacude la relación de Griselda Siciliani y Luciano Castro
La vidente de los famosos Arístida La Mística lanzó otra explosiva versión que se termina cumpliendo. Esta vez fue sobre el vínculo entre Griselda Siciliani y Luciano Castro.
13 ene 2026, 07:00
La fuerte predicción de Arístida que hoy sacude la relación de Griselda Siciliani y Luciano Castro
Aristida La Mística, la reconocida vidente de los famosos (que días atrás acertó la crisis de Wanda Nara y Martín Migueles, y también dio datos precisos de la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri) ahora hizo una fuerte predicción sobre la tormenta que atraviesan Griselda Sciliani y Luciano Castro.
La médium hizo estas declaraciones en Infama (América TV), el ciclo que conduce Marcela Tauro, donde fue tajante al referirse al futuro de la pareja del momento.
"Doy la última recomendación sobre Sciliani y Castro. Está bien lo que hizo ella, perdonó todo, pero si viene la segunda no lo va a perdonar. Así directa lo digo", arrojó Aristida el domingo pasado adelantando una posible separación de los actores.
En una nota con Intrusos, Luciano Castro se sinceró sobre la angustia que siente tras confirmar su infidelidad a Griselda Siciliani. Y a pesar de que la actriz explicó que la situación no afectaba la pareja, en las últimas horas se confirmó que ambos dejaron de seguirse en Instagram y apareció una nueva mujer que habría intentado conquistar el actor.
Si bien en sus redes sociales ambos manejan perfiles muy tranquilos y lo suelen usar para promocionar sus obras, series o películas donde participan, la señal en el mundo 2.0 indica que tomaron una drástica decisión de cara al futuro: ¿están separados?
De todas maneras, aún ninguno de los dos salió a confirmar o a negar una supuesta separación de la pareja, pese a que son varios los indicios que así lo manifiestan.
Embed
Qué dijo Tamara Bella tras ser vinculada con Luciano Castro
La modelo Tamara Bella comentó en el programa La mañana con Moria (El Trece) de qué ambito conoce a Luciano Castro y sin querer empeoró su situación al revelar una inesperada acción del actor.
“¿Vos te lo agarraste?”, le preguntó de manera directa Moria Casán por Luciano. Y ahí Tamara Bella comentó: “No, no. Lo conozco del cole porque llevamos a nuestros hijos al mismo colegio y se empezó a armar toda una bola de la tercera o cuarta en discordia que en realidad no tengo nada que ver".
"Lo que pasa es que si te ven cerca de Luciano ya asumen que estuviste con él porque él es así, pero también yo soy mujer y puedo elegir si quiero o no”, agregó la modelo.
Al ser consultada por Nazarena Di Serio si el actor le escribió por mensajes, la modelo intentó dejarlo bien parado pero no pudo lograrlo del todo: “Tengo algunos mensajitos de gente… No quiero decir mucho para no exponer. No quiero decir que Luciano me mandó mensajes, pero quiero decir que yo nunca estaría con nadie con pareja”, se sinceró.
"No quiero hablar mal pero sí dejar en claro que no estuve, que sí lo conozco y lo saludo. Algunos hombres se acercan, te dicen cosas lindas, te mandan mensajes y bueno...", siguió.
“Entonces sí hubo un acercamiento por parte de él, aunque vos no hayas querido. Te tiró una caña”, insistió la panelista sobre los mensajes del actor. Y ella confirmó sonriendo: “Hubo alguna cañita que tiran los hombres".
“A veces te dicen que están solos y después te enterás que no. Yo hoy me doy más cuenta de cuando hay una red flag, una bandera roja, en un hombre. Ya lo leo de alguna manera, por eso no me quise acercar”, reflexionó después sobre los acercamientos que intentan los hombres.